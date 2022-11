El futuro de los cinco concejales no adscritos de Granada: ¿seguir en política o retirada?

El Pleno del Ayuntamiento de Granada está formado por 27 concejales. Hasta hace poco más de un año, siempre han tenido su acta dentro del partido político con el que se presentaron a las elecciones. Pero con la crisis del bipartito CS-PP y el cambio de gobierno a mitad del mandato (en verano de 2021), se ha producido una situación insólita: la existencia de hasta cinco concejales no adscritos. Ediles que mantienen su acta de concejal pero sin partido ya que tres los abandonaron y dos fueron expulsados. Son Sebastián Pérez (ex del PP), Manuel Olivares, Lucía Garrido, Luis Salvador y José Antonio Huertas (estos cuatro los ediles que componían el extinto grupo de Cs, con la curiosidad de que Salvador llegó a ser alcalde).

Ahora, a las puertas de una nueva convocatoria electoral, el panorama se abre en el Ayuntamiento de Granada. Hasta este momento lo habitual era esperar a que los partidos con representación decidieran sus candidatos e hicieran sus listas. Pero ahora, la pregunta es: ¿cuál será el futuro de estos cinco concejales? ¿seguirán en política? ¿con qué partido o proyecto? ¿podrían ser clave de continuar para futuros pactos?

Preguntados por ello, todos dejan la puerta abierta a día de hoy a continuar en política. Se dejan querer, no dando un no rotundo a este mundo tras salir 'trasquilados' en los últimos años. Aunque es cierto que cada uno parte de una situación distinta y sus opciones de futuro también son diferentes.

Salvador y Huertas, dos no adscritos en el equipo de Gobierno

De los cinco concejales no adscritos, se da la circunstancia de que dos forman parte del equipo de Gobierno. Fue el peaje que pagó el PSOE de Paco Cuenca para tener los votos necesarios para que la Alcaldía no fuera al PP en aquel 2+2 interruptus. Luis Salvador y José Antonio Huertas son concejales no adscritos pero dentro del equipo de Gobierno, con concejalías y labor de gestión, aunque es cierto que mientras Huertas tiene un papel activo y muy presente en esa labor, a Salvador lo tienen bajo control y con nula presencia y gestión: sin ruedas de prensa, sin intervenir en los plenos aunque las preguntas sean de su área de proyectos estratégicos o la capitalidad cultural 2031. Es un concejal incómodo para el PSOE local aunque su apoyo a su expartido a nivel autonómico y nacional lo mantiene con opciones políticas todavía.

Según Luis Salvador, a día de hoy está centrado en su labor en Granada y trabajando desde sus redes sociales y sus apariciones públicas por apoyar al PSOE y por permitir el gobierno de la ciudad, aunque no haya vuelto aún a ser militante, cosa que sí han hecho asesores suyos tras salir de Cs. Pero su vuelta será más pronto que tarde, aunque habrá que esperar aún para ver la forma. Su apoyo a Espadas en Andalucía o su cercanía con Gómez de Celis en Madrid lo mantienen con opciones para entrar en listas o ocupar cargos y defiende sin tapujos en sus conversaciones la gestión "excelente" de Pedro Sánchez tras conocerla de cerca pese a las discrepancias mientras estaba en Cs. En el último Pleno incluso un excompañero de partido, Manuel Olivares, le espetó directamente que en marzo se irá a Madrid con el PSOE. ¿Desveló su futuro? Salvador no lo confirma pero movimientos hay y trabaja para ello. Y todo hace pensar que no será a nivel local ni provincial sino andaluz o nacional. Lo que sí tiene claro es que será dentro del PSOE, porque sí que reconoce que para haber entrado en otro proyecto nuevo o empezar otro, ya lo hubiera hecho cuando salió de Cs y no ahora, así que su futuro político está en volver con los socialistas.

Huertas dice que no toca hablar de futuro "hasta después de los mantecados, en enero". Dejará pasar la Navidad para desvelar su futuro. Sí es cierto que el actual concejal de Hacienda y Deportes ha dicho ya que después de la política tiene dónde volver, a su trabajo en la empresa privada del que pidió una excedencia por cargo público. De hecho habría hablado ya la forma de volver. Pero tampoco descarta seguir en política. De hecho le han tanteado ya, incluso proyectos sin representación actual en el Ayuntamiento. ¿Por qué se decidirá? Ahora es teniente de alcalde, concejal de Hacienda con buenos resultados y su sintonía con el equipo de Gobierno del PSOE es manifiesta. ¿Seguirá con los socialistas en próximas listas?

Pérez, Olivares y Garrido, los no adscritos 'rasos'

Después están los tres concejales no adscritos 'rasos', que pasaron a la oposición tras dejar sus partidos cuando saltó por los aires el pacto PP-Cs. El primero en hacerlo fue Sebastián Pérez, que ahora se limita a asistir a los plenos (sin participar, porque se pasa los plenos con la tablet y auriculares y sólo vota, incluso en el último se fue tras el receso de 15 minutos para la concentración por el 25-N) y a una única comisión, la de Presidencia, que era su área anterior y para proponer asuntos a Honores y Distinciones. Pérez sigue siendo una china incómoda en el zapato del PP por lo que fue y por cómo se fue y por tener aún cuentas pendientes con su partido al considerarse poco apoyado tras dar su vida por las siglas populares. En el PP lo dan ya por amortizado pero él amaga con mantenerse en política con una marca propia, con un proyecto político con el que quitaría votos al PP, al que ya le va a costar hacer olvidar su abandono del gobierno por la puerta de atrás aunque se agarran a la baza de que su votante es fiel. Ahora, Pérez sabe que igual que a él le hicieron con la alternativa de García Montero para quitarle votos, él puede ahora rascar algo del voto de derechas que él atrajo en su día haciendo daño a su partido y debilitándolo con la división de voto, más el que se pueda ir a Vox. ¿Realidad o farol? Quedan pocas semanas para saberlo.

Manuel Olivares es el que casi lo tiene más claro aunque sin cerrar la puerta del todo a la política aún. Desde que dejó sus responsabilidades de gobierno, volvió a ejercer su profesión de abogado y está en el bufete de abogados y consultores AGAZ, donde tiene ahora su desarrollo profesional y lo que lo tiene centrado, por lo que su vuelta a la política estaría muy condicionada por el proyecto. De hecho, ahora solo asiste a los plenos, aunque también es verdad que es el no adscrito que más participa en ellos. Confirma que no entraría en proyectos nuevos o partidos minoritarios sino ya en proyectos sólidos en los que crea que puede aportar algo y tengan un programa que convenza. Hay quien lo veía en las filas del PP como muchos compañeros de su expartido. Reconoce que todavía no ha recibido ofertas firmes, aunque sí le han tanteado de otros proyectos que descarta, por lo que estaría más cerca de ver ya la política desde el otro lado tras lo mal que lo pasó en los dos últimos años de equipo con Salvador, con el que mantiene una clara enemistad.

Lucía Garrido tampoco se cierra en banda a la política pero también pone condiciones: lo que sea tiene que estar vinculado con la Cultura, de donde ella viene y de lo que ha trabajado y donde puede aportar. Y siendo independiente, condición con la que entró en la lista de Cs. Reconoce que está inmersa en un proyecto propio con su marca personal para la gestión cultural privada, representación, organización de espectáculos y eventos. No en vano, es lo que hacía antes, por lo que la llamaron cuando su propia madre apoyaba al PP, y lo que sigue haciendo a día de hoy. Como Olivares, sólo acude a los plenos municipales y a algún acto oficial como concejal municipal. Si la llamaran de algún partido tiene claro que sólo le valdría una oferta para trabajar por la cultura, reconociendo que no se ve en otros menesteres públicos. Así que sin cerrar la puerta del todo, está más centrada en su trabajo que en la política, donde le tocaron dos años muy duros en plena pandemia y que le hicieron incluso 'perder' en su vida profesional.

Situaciones similares y futuros diferentes para cinco concejales que viven sus últimos meses en el Ayuntamiento de Granada... o no.