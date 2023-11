Estas son las ganadoras de los premios al emprendimiento femenino de Granada

El Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial y Combo Comunicación han revelado este lunes los nombres de las ganadoras de la III Edición de los Premios al Emprendimiento granadino. La concejala de Educación, Empleo e Igualdad, Encarnación González, ha explicado que el acto de entrega de los premios, organizados por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada y Combo Comunicación, tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Palacio de Quinta Alegre a las 18:30 horas en el marco de la celebración del evento 'Unimos Talento', una iniciativa que nace con el propósito de dar visibilidad a las mujeres en el ámbito laboral y profesional.

González ha afirmado que estos Premios se han consolidado como un espacio de encuentro e intercambio de experiencias tanto para el tejido empresarial como para la sociedad granadina. A los premios se han presentado 70 candidaturas.

Las ganadoras

María Carmen Ángel Úbeda se ha alzado con el Premio a la Trayectoria Profesional Femenina, gracias a su labor en Accesitravel, una agencia de viajes especializada en turismo accesible, inclusivo, responsable y sostenible. Esta emprendedora es además formadora y comunicadora en turismo inclusivo.



El Premio al Reconocimiento Profesional Femenino se ha otorgado a María Soto Juguera. Al frente de Las Granadas de María, ha conseguido posicionar su taller familiar de joyería como uno de los referentes de Granada. Es además la primera mujer que toma el relevo familiar en la empresa en sus más de 100 años de historia.



Estefanía Escolano recibirá el Premio a la Emprendedora Emergente gracias al proyecto Micro Van: belleza sobre ruedas. Estefanía ha transformado una antigua ambulancia americana en una cabina de estética con la que recorre los pueblos, en particular a aquellos más pequeños que no cuentan con este tipo de servicios.



En esta tercera edición se incorpora como novedad un reconocimiento especial, promovido por la Diputación de Granada para reconocer a mujeres empresarias del ámbito rural. El reconocimiento ha recaído en Encarnación Sánchez Fernández, que ha dedicado toda su vida al comercio principalmente en su localidad natal Torre Cardela. Junto con su marido, vistió a varias generaciones de vecinos de los Montes Orientales con su tienda que aún perdura gracias a su nuera.



Andalucía Emprende y Combo Comunicación entregarán una mención especial a Paloma Amat, por su “impacto positivo en el turismo cultural español”. Amat es CEO de la innovadora startup Sazón The Folk Cook. Fundada hace dos años, esta empresa ha revolucionado la forma en que los turistas experimentan la cultura española. Además, de una empresaria con una larga trayectoria en Granada.



González ha explicado que en el evento se celebrará una mesa redonda de experiencias en la que se expondrán diversos casos de éxito empresarial femenino. En este coloquio, participarán Germaine Escames, directora científica de Pharmamel; Nuria Garay, directora de Educa Con Arte; María del Carmen Garrido Navas, CSO de ConGen y Maica Motos Martínez-Esparza, en representación de FAECTA Granada y AMECOOP-a (Asociación de Mujeres Cooperativistas de Andalucía).



La III Edición de estos galardones está patrocinada por Caja Rural Granada, Macrosad, Cooperativa La Palma, Greening Group, T-Systems Iberia y Asisa. Cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria, Rótulos Leyvva, Sakata 3D, Andalucía Emprende, La Tarta de la Madre de Cris y Coca