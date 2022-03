El gobierno municipal se defiende: los pliegos del PP para el contrato de basura de Granada, ni presentados y un "corta y pega" de Barcelona

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha sido hoy contundente y ha acusado al PP dentro del debate sobre la concesión del nuevo contrato de basura de Granada, de no dejar hecho su trabajo como aseguran los populares, a los que dice que "mienten".

Según el concejal, es "falso que dejaran hechos los pliegos técnicos" para la licitación del contrato como asegura el PP desde que salió del Gobierno municipal. "Cuando sabían que iban a abandonar el gobierno mandaron por correo electrónico un borrador pero no se entregó oficialmente ningún pliego en Contratación", asegura el edil. Ahora "vamos con la lengua fuera porque ellos no cumplieron pero los técnicos del área están trabajando para tenerlo listo".

Calvo defiende que tras su llegada al Gobierno han tenido que volver a retomar la tramitación con el cambio de concepto del contrato, que el PP orientaba a la división en 4 lotes con un presupuesto de 39 millones y que el PSOE va a unificarlo en un solo contrato.

"Vamos con retraso pero ellos lo deberían haber dejado adjudicado a 1 de enero de 2021, por lo que no están legitimados para hablar de retrasos", asegura Calvo, que espera, no obstante, que se llegue ya no a tiempo pero sí en forma al proceso de licitación este año 2022, frente a la acusación del PP que dice que se agotará la legislatura sin adjudicarse por los plazos que hay que seguir.

Un modelo por lotes que no asumen

Según Calvo, el modelo que dejó el PP de lotes "no lo asumimos por lo que estamos unificando los lotes y hay que ver que se ajuste a las características de Granada porque el documento era un corta y pega de los pliegos de Barcelona, por lo que no está bien contextualizado", asegura el concejal de Medio Ambiente.

Ahora se están elaborando los pliegos técnicos por parte del personal municipal en cuanto a objetivos. Además, Calvo advierte de la cuestión económica que hay que tener en cuenta con el nuevo contrato. Ahora el contrato es de 39 millones porque con la pandemia y el confinamiento se bajó el presupuesto porque no había servicios extraordinarios como ferias y fiestas, por lo que se recortó.

El problema del presupuesto

Pero ahora, con la normalidad, se vuelve al servicio que había en 2019 con todas sus demandas y con el mismo presupuesto. Por eso justifica la partida de 1,6 millones que se pagará en el segundo semestre a la empresa ya que si no afectará al servicio o habrá que recortar personal porque se tiene el mismo trabajo que en 2019 y en tiempo prepandémico pero con el presupuesto de la pandemia. "Y hay que tener en cuenta el IPC con una subida del 6,5% y un incremento de la masa salarial de 1,5 millones. "Son 3 millones menos en el presupuesto que si no se corrige puede llevar a un recorte de personal o a una merma del servicio"; dice Calvo.

Por eso justifica que se recurra al fondo de reserva para aproximar el presupuesto a la situación actual, que también llevará a reajustar el nuevo pliego de los 39 a los 40,5 millones.

En cuanto a los plazos, asegura que el plus de productividad solicitado de 46.000 euros es precisamente para agilizar los trámites y pagar al personal esas tareas extra que tendrán que hacer para sacar a tiempo los pliegos. "El PP contó con siete consultoras, que no digan que ahora vamos a recurrir a una empresa externa".