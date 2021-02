Rumbo hacia las graduaciones virtuales en la Universidad de Granada

217 millones de euros es el gasto, estimado, de los universitarios por curso académico en Granada. De este total, calculado para el curso 2018/2019, un pellizquito se destina a cubrir los gastos que conlleva la graduación, el acto académico con el que los recién titulados se despiden de los estudios junto con profesores, resto de promoción y familiares. Este año, como el anterior, todo ha cambiado a como consecuencia del coronavirus y los estudiantes de último curso son conscientes de que en esta nueva normalidad las graduaciones también tendrán que adaptarse.

Eli Lorente, de cuarto curso de Logopedia, reseña que tienen fecha para el acto. Será, si la pandemia lo permite, el 29 de mayo en el PTS. Sin embargo, reconoce que todo está en el aire y que no será hasta principios de ese mes cuando decidan cómo será la graduación, si se pospone o si, finalmente, se anula. Esperarán a conocer “cómo está la cosa”. Eli reconoce que siente “ilusión, después de cuatro años” de esfuerzo, pero apela a la “precaución”. “No vamos a ser egoístas. Si no se puede hacer, no se hace”, zanja. Otros elementos vinculados al fin de los estudios, como la foto de la orla, sí se han hecho. En su titulación se gradúan cada curso unas 60 personas, que celebran este acto usualmente acompañados por familiares y allegados.

Sobre la celebración posterior a la graduación, esta estudiante reconoce que “como que no” es momento de plantear un gran convite. “No hay nada pensado. Si vemos que todo está mejor en abril” se buscará una opción para festejar, eso sí, en función de la situación sanitaria.

Marina Ubiña cursa cuarto de Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Es la delegada del curso y ya ha comenzado con los preparativos de la graduación de su curso. Reconoce que quieren hacerlo en formato presencial, pero que todo dependerá de la situación epidemiológica y de las restricciones. “Ya hemos expresado al Decanato que queremos hacerlo presencial”, indica, para reconocer que “como no se sabe nada, no se puede hacer nada”.

Marina apostilla que también se baraja la opción de hacer una graduación virtual. De una manera o de otra, se prevé reservar un emotivo espacio para los alumnos graduados el pasado curso 2019/2020 y que no pudieron celebrarlo. “Queremos hacerles un homenaje”, indica la estudiante.

Habitualmente, los graduados de Filosofía y Letras celebran este evento en el Aula Magna. Este año, en el caso de poder hacerse presencial, se valora la opción de trasladarse al Palacio de Congresos, con un aforo mayor, para respetar la distancia social y garantizar una presencialidad segura. Normalmente el acto se celebra en el mes de junio, aunque Marina reconoce que es posible que se modifique la fecha, siempre dentro del calendario lectivo. No se ha hablado todavía de la posibilidad de hacer una celebración posterior. En su curso se gradúan este año unos 60 estudiantes, a los que se unirían docentes, representantes del Decanato y familiares. “Antes del coronavirus solía haber entre cuatro y seis personas que acompañaban a cada estudiante. Ahora no”, señala Marina.

En Biotecnología, Marian Torres apunta que desde hace dos semanas se avanza en perfilar, dentro del escenario de incertidumbre, cómo será la graduación de los 25 estudiantes que este año finalizan sus estudios. “Si no se puede hacer presencial, se hará online”, adelanta. Marian confirma que no tienen si sitio ni día, a la espera de reunirse con el Decanato de la Facultad de Ciencias. “Queremos ver cómo están las cosas” más adelante para decidir cómo será su graduación. Sí se han hecho las fotos de la orla y trabajan en los discursos con los que se despedirá de los estudios de grado su promoción. “Pero nos falta saber si se podrá hacer”.

La vicedecana de Actividades culturales, Deportivas y Estudiantes de la Facultad de Ciencias, Irene Ortiz, señala por su parte que “no está ni encima de la mesa” la celebración de graduaciones. “No se está organizando nada de forma presencial”, recuerda, “y menos, multitudinario”. En el centro hay catorce titulaciones, “y en algunas graduaciones venían hasta 500 personas. Eso es imposible”.