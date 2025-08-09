Una red de 17 cámaras medirá en tiempo real los flujos turísticos del Albaicín

La medición de los flujos turísticos en el barrio del Albaicín es el siguiente proyecto a desarrollar dentro del Plan de Turismo de Grandes Ciudades. Este viernes ha salido a licitación el contrato para esta medición (un proyecto que se retrasaba de la primera fase del plan, lo que obligó incluso a pedir prórrogas), que busca mejorar la gestión del turismo en espacios de gran atracción como es este barrio patrimonio de la humanidad, que tiene que ser también protegido para salvaguardarlo y que la experiencia de disfrute sea garantizada tanto para residentes como para turistas. Para ellos se instalarán diez sensores de visión artificial en una decena de puntos del barrio, a los que se sumarán los siete que ya funcionaron en un proyecto piloto previo, con lo que en total habrá 17 zonas en las que se medirán estos flujos de turistas en tiempo real.

El precio del contrato sale por 89.115 euros sin impuestos con un plazo de ejecución de 24 meses. Pueden presentarse ofertas hasta el 25 de agosto.

La ubicación de las nuevas cámaras/sensores estará en diez localizaciones: Arco de Elvira, Arco de las Pesas, Cuesta de San Gregorio, Calle Pagés, Camino del Sacromonte, Mirador de San Nicolás (preferentemente en altura), Calderería Nueva esquina con calle Elvira, Elvira con Reyes Católicos, Mirador de Carvajales y Placeta de San Miguel Bajo. Al proyecto se unirán las ubicaciones de las siete que conformaron el proyecto piloto de 2021 de la Agencia Albaicín: Cuesta del Chapiz (cubre el cruce con el Camino del Sacromonte), Plaza de Santa Ana, Cuesta de los Chinos (cubre el cruce del camino de la Fuente del Avellano), Puente de las Chirimías, San Nicolás (cubre el cruce de la Plaza Cementerio de San Nicolás) y Plaza Aliatar (están el centro cívico para cubrir la calle Pagés y la Avenida de Murcia).

Esas cámaras ya instaladas estaban en un proyecto similar de 2021 desarrollado por la Agencia Albaicín para aportar registros sobre el grado de ocupación y el comportamiento del turista y los vehículos. Este proyecto derivó en la instalación de una serie de cámaras/sensores que captaban datos que después se trasladaban a una plataforma inteligente que daba informes sobre el grado de ocupación de espacios concretos del barrio. Esto fue una experiencia piloto que permitió tener datos para tomar decisiones sobre el control de flujos en momentos de saturación turística, que se dan con "extrema frecuencia". Estuvo vigente durante un año, quedando las cámaras/sensores, propiedad del Ayuntamiento, sin uso.

En la actualidad el barrio sigue sometido a una elevada presión turística tanto por tener recursos patrimoniales como gran oferta de plazas hoteleras, actividades y otros productos turísticos. Por eso se ha implementado este segundo proyecto para control de flujos dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Granada.

Para eso se aprovecharán las cámaras/sensores ya instalados en primer proyecto de la Agencia Albaicín y otros nuevos sensores en diferentes puntos estratégicos del barrio, para lo que se saca el nuevo contrato además de para crear la plataforma inteligente de gestión de datos recabados por ambos. Este sistema se mantendrá al menos dos años, funcionando las 24 horas los 365 días.

Por protección de datos, se indica que los sensores ópticos tendrán que "anonimizar a las personas" estableciendo una "máscara de privacidad que impida la identificación d elas mismas, manteniendo el resto de la imagen visible", para lo que se utilizarán funciones de inteligencia artificial en los sensores instalados. Con esta especificación, el tratamiento "estará excluido de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos" al no enviarse vídeos tampoco a procesadores externos ni alacenar imágenes ni datos personales. Sí se podrán utilizar las imágenes, siempre que las personas no sean identificadas o identificables, para mostrar una visión general del espacio a efectos de promoción turística.

Datos de aforo, lugares más visitados, horarios y vehículos

Los sensores podrán generar datos de flujos peatonales, ocupación y aforo de espacios, dirección y sentido de la circulación, velocidad, color o geolocalización. En su instalación, se minimizará el impacto en las infraestructuras, calles y edificios.

Con los datos se podrán estudiar los recorridos habituales de los turistas y residentes por el barrio, conocer los lugares más visitados y las horas de mayor afluencia, analizar la ocupación visualizando la concurrencia en tiempo real, identificar periodos de mayor y menor afluencia detectando multitudes y nivel de llenado, controlar el acceso de vehículos a determinados puntos y clasificar tipos de vehículos. Todo esto permitirá generar respuestas predictivas según los flujos y también generar alertas.

Actualmente, la única herramienta que se utiliza para conocer el comportamiento del flujo turístico (con datos reales) es la estadística de visitantes que los diferentes monumentos trasladan a las administraciones para que éstas evalúen la actividad turística de la ciudad. Con el nuevo sistema, Granada estará entre los destinos europeos más preocupados por el funcionamiento de la actividad turística y su repercusión en la economía y el bienestar de la ciudadanía.

Los monumentos más visitados de la ciudad se concentran, por un lado, en la Alhambra y su entorno (barrio del Realejo) y por otro en el Albaicín y el centro histórico (Capilla Real-Catedral). Ello se traduce en una excesiva concentración del flujo turístico en zonas que, por su fisionomía, no están diseñadas para soportar grandes cotas de concentración de personas. Por lo tanto, con la instalación de los dispositivos de medición de flujos, se podrán tomar las medidas pertinentes para mitigar esta problemática.