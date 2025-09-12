Granada, entre las cinco ciudades españolas con mayor demanda de camas universitarias

Últimos días antes del inicio de curso en la Universidad de Granada (UGR) que este viernes estrena oficialmente el año académico con el tradicional acto en el Hospital Real. El lunes 15 es el primer día lectivo en escuelas y facultades para un colectivo de más de 45.000 estudiantes de grado. De este global, el 40% aproximadamente es de Granada mientras que el resto procede de otras provincias o incluso son de movilidad internacional. Y todos ellos necesitan residir en Granada.

Los pisos de estudiantes, que tradicionalmente se situaban en la zona próxima a Fuentenueva o en distritos como Norte y Chana, con precios por habitación muy asequibles, han dejado paso a un nuevo escenario. Según señala la propia Universidad, la presión que ejercen los pisos turísticos ha llevado a que la oferta se deslocalice y llegue incluso a municipios del Área Metropolitana, también gracias al desarrollo del campus de Ciencias de la Salud con las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Por otro lado, a la par que los precios se han reajustado, con precios de hasta 1.200 euros por un piso de cuatro habitaciones o incluso 800 por una habitación doble en el Albaicín, han proliferado las residencias estudiantiles denominadas de "nueva generación".

Según el informe sobre el sector publicado por Atlas Real Estate Analytics, Granada se sitúa entre las ciudades españolas con mayor demanda de camas universitarias. Son, según el informe, 28.931 estudiantes los que hay que acomodar en alojamientos estudiantiles. Por delante sólo se sitúan Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid. Estas cinco ciudades "concentran una parte sustancial de la demanda nacional, lo que refuerza su relevancia estratégica en la planificación del desarrollo e inversión" en residencias estudiantiles de nueva hornada.

A nivel nacional, España ya supra las 100.000 camas en residencias, tanto públicas como privadas, según el citado informe. La mayor parte se concentra en Madrid (20.500), mientras que Granada suma unas 6.500. Detrás de Madrid está Barcelona, con 12.500 plazas, y Sevilla (7.900). El precio medio ronda los 914 euros mensuales, aunque hay localidades, como Villaviciosa de Odón, donde el coste medio es de 1.480.

Los principales operadores están ya en Granada. Así, en la ciudad hay centros de Resa, con 43 residencias en toda España y un precio medio de 869 euros al mes; Yugo, con 22 negocios y 860 de cuota media; Livensa Living, que tiene 17 residencias y una media de 722 euros al mes de coste; Xior, con otras doce residencias y 861 euros de media; Bravo Students, con seis establecimientos y 388 euros de precio medio; Liv Student, con cuatro residencias más y 1.020 euros de precio medio; o AMRO, con ocho alojamientos más y un promedio de 483 euros mensuales.

El informe del sector apunta también a que hay margen de crecimiento en Granada, con 800 camas más en desarrollo en los próximos años. A más largo plazo se plantean alojamientos con zonas comunes en espacios como la Azucarera de San Isidro en lo que será el primer campus verde de la Universidad de Granada.

También se refleja que actualmente la ocupación de camas en residencias de la ciudad ronda el 85-90%. Sin embargo, cuando el estudio se centra en mercados por explorar, se apunta a localidades andaluzas como Jaén, Córdoba o Almería, donde hay más capacidad para absorber nuevas plazas de alojamiento. Este dato es clave, según el documento, para identificar oportunidades de desarrollo.

Centros adscritos y colaboradores con la UGR

La Universidad de Granada cuenta con nueve residencias adscritas y cuatro colaboradoras, además de seis colegios mayores adscritos y otros dos más con vinculación como colaboradores. En tota, entre todos estos centros, se cuenta con 3.415 plazas en este tipo de alojamientos. Además, la Universidad cuenta con un sello de calidad, que fue otorgado a estos centros el pasado verano y al que puede optar quien arriende un piso a estudiantes y cuente con unos mínimos que son verificados por el propio personal de la UGR.