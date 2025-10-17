Granada inicia su transformación a circuito urbano para acoger este sábado el evento Kart Royale con influencers

Zona de la Acera del Darro y la Fuente de las Batallas donde ya ha comenzado a prepararse el circuito

Granada ya ha comenzado su transformación a circuito urbano de karts, convirtiéndose en una 'Mónaco' en miniatura durante los próximos días. El evento Kart Royale, que se celebra este sábado 18 de octubre con diez jefes de escudería y 20 pilotos influencers y creadores de contenido, ya se está desplegando por la ciudad para dar espectáculo deportivo y de entretenimiento. Los cortes en las calles para la instalación de toda la infraestructura necesaria para llevar a cabo el evento ya han comenzado, y se intensificarán este viernes, sobre todo por la noche, cuando se realizarán las últimas pruebas con los coches en el trazado para comprobar que todo está listo.

Además del circuito en sí, de 730 metros de longitud que recorre Acera del Darro-Puerta Real-Ganivet-Mariana Pineda-El Campillo-Bibataubín-Carrera de la Virgen y vuelta a empezar, también se prepara ya el montaje de la zona de boxes y paddock en la Fuente de las Batallas; así como la fan zone del Paseo del Salón, que tendrá una parte abierta al público durante todo el día y la zona de conciertos para la que sí es necesario sacar entrada.

En lo que respecta al circuito, desde este jueves ya ha comenzado la instalación de vallas y medidas de seguridad para que las carreras se puedan disputar con seguridad. Las calles por las que circularán los karts, que serán 100% eléctricos y alcanzarán velocidades de 60 kilómetros por hora, ya están siendo perimetradas con vallas. Se están instalando barreras tipo new jersey tanto de plástico como de hormigón, así como barreras tipo tecpro (similares a las que se usan en la Fórmula 1) además de vallas y railes metálicos. Todo el perímetro estará protegido para garantizar la seguridad de los asistentes y los pilotos.

Recorrido del Circuito Kart Royale / Departamento de Infografía

Los granadinos y curiosos que quieran asistir a ver el evento de forma presencial podrán hacerlo, ya que no se cobra entrada por situarse en los alrededores del circuito. Aunque habrá que pillar sitio desde bien temprano para tener las mejores vistas. Además, se va a instalar una grada para 300 personas en la calle Ganivet que estará reservada para autoridades y personas con invitación. Algunas de estas invitaciones se han repartido por sorteo entre los clientes de comercios del Centro Comercial Abierto de Granada que han realizado compras esta semana en las tiendas ahderidas a la promoción.

Además de esto, se van a instalar diferentes pantallas gigantes a lo largo del recorrido para facilitar el seguimiento de las diferentes pruebas. Habrá un escenario con pantalla en la zona de la Fuente de las Batallas, también una en el arco de salida ubicado en la Acerda del Darro; otra en la zona de Puerta Real y otra frente a la grada por invitación. También se podrá seguir la carrera desde la Fan Zone del Paseo del Salón, donde habrá también otra pantalla en la zona gratuita para quienes se queden sin sitio en los alrededores de la pista.

Así se probó el pasado mayo el circuito urbano de karts de Granada / Antonio L. Juárez / GPMedia

Los trabajos de preparación del circuito se intensificarán este viernes, con cortes de tráfico durante la mañana en Acera del Darro, Puerta Real y Mariana Pineda (habilitandose accesos para residentes), y a partir de las 21:00 horas se harán las últimas pruebas del circuito, lo que obligará al cierre total de las vías por las que pasarán los karts. Aunque no se espera que aparezcan influencers, ya que las últimas comprobaciones las realizaran los técnicos de la empresa Adveo Karts, ya se podrá ver algo de lo que va a ser Kart Royale el día siguiente.

Desde la organización se destacó en la presentación, celebrada el pasado mes de mayo en la ciudad, que para el sábado se habilitarán puntos de apertura practicables en el circuito que permitirán, una vez que hayan acabado las diferentes tandas que se van a celebrar, la circulación durante algunos minutos de vehículos y peatones, garantizando la compatibilidad con la vida urbana de cara a este 18 de octubre.

La calle Ganivet tendrá una parte reservada a una grada de 300 invitados / FRANCISCO NEYRA / PICWILD

Zona de paddock y fan zone, en las Batallas y el Salón

Por su parte, la zona de la Fuente de las Batallas también ha comenzado ya su transformación para convertirse en el paddock del circuito. Esta zona estará restringida y en ella se ubicará la cabina de retransmisión desde la que los periodistas Antonio Lobato y Jorge Iglesias narrarán el evento, así como las infraestructuras de cada equipo y de todos los influencers, el acceso a los boxes y la zona de carga de los karts, la zona de prensa, el escenario y el podium. Esta zona estará reservada para patrocinadores, VIP y familiares y amigos de quienes participan en el evento.

En el Paseo del Salón, a apenas 5 minutos del circuito bajando por la Carrera de la Virgen, ya se prepara también la Fan Zone del evento, siguiendo el formato de otras competiciones deportivas que preparan acciones especiales para los aficionados en ellas. Habrá dos partes diferenciadas, una gratuita abierta todo el día y la zona de pago del festival musical.

Trabajos de instalación de la zona de boxes en la Acera del Darro / FRANCISCO NEYRA / PICWILD

En la zona de acceso libre se realizarán activaciones de marca con las empresas colaboradoras del evento, y se llevarán a cabo muchos juegos y actividades para conseguir premios. También habrá simuladores de carreras, sorpresas y otras zonas pensadas para el público, como la ubicación de la pantalla para seguir la emisión.

Por su parte, los conciertos por la tarde sí son de pago, con entradas a la venta tanto para mayores de edad como para menores, que deberán llevar autorización y no podrán consumir alcohol en las barras. Los artistas comenzarán a cantar a partir de las 17:00 horas, pero esta abrirá sus puertas a las 16:00. Habrá food trucks, música DJ, y la presencia de los influencers que participan en las carreras.

Además de todo esto, una vez caiga la noche, la Sala Aliatar acogerá una after party oficial de Kart Royale a partir de las 23:00 horas para la que también se pueden sacar entradas.