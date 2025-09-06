Granada realizará un mapa solar para calcular el potencial fotovoltaico de todos los edificios

El Ayuntamiento de Granada ha encargado la elaboración de un mapa solar para analizar cómo incide la luz solar en las diferentes áreas de la ciudad de forma que se pueda mejorar la planificación urbana, detectar las mejores ubicaciones de paneles solares y hasta decidir qué árboles plantar según la cantidad de sol que reciban. El proyecto se ha adjudicado mediante contrato menor al Grupo Impacte Planificación Urbana SL, de Valencia por 18.000 euros. Según el expediente de adjudicación, consultado por este periódico, la realización de este mapa se incluye en el Proyecto Recinmed. Se realizará como herramienta clave para el inicio de las acciones de concienciación y difusión de las comunidades energéticas y del mapeo de actores locales interesados que puedan servir de población de estudio para el proyecto europeo Recinmed, que busca demostrar que las comunidades energéticas pueden funcionar y ayudar en la transición energética en las ciudades, lo que mejorará su replicación en áreas urbanas de toda Europa.

Según ha explicado la concejala de Movilidad y Fondos Europeos, Ana Agudo, Granada es la ciudad elegida para el proyecto piloto en áreas urbanas y se están probando herramientas y métodos para que la gente se anime a crear comunidades energéticas. "La gente te dice me interesa lo de las placas solares, pero no sé si mi tejado vale, ni cuánto me costaría, ni si me sale rentable", explica. Ahora, cualquier vecino podrá comprobar en un visor tipo GoogleMaps la localización de su casa y ver al momento cuántas placas le caben en su tejado, cuánto le costaría la instalación y en cuánto tiempo recuperaría la inversión. Todo calculado con datos reales de su edificio específico. Pero es que además -y es lo más innovador- funcionará como una especie de "Tinder de la energía". "Si alguien quiere formar una comunidad energética pero no sabe con quién, puede indicar su interés en la plataforma y le ponemos en contacto con otros vecinos que estén en el radio de cobertura que la normativa establece para ello".

Ahora se contrata la asistencia técnica del mapa y su acceso durante un año y engloba tanto la realización del mapa -web- interactivo en dos meses como su actualización durante 12 meses.

Hasta medir el sol que reciben los árboles

La empresa utilizará "datos astronómicos y tecnológicos" para recopilar las coordinadas geográficas de la ciudad y la posición del sol en diferentes momentos del día y del año y mediante un software especializado "simular cómo la luz solar incide en diferentes áreas de la ciudad en esas condiciones". Además, se realizará un cálculo del "potencial fotovoltaico en todos y cada uno de los edificios de suelo urbano del municipio". El resultado "ha de ser un mapa web interactivo que muestra las zonas con mayor o menor exposición solar, considerando obstáculos como edificios y árboles", explica el documento.

El mapa tiene varias aplicaciones prácticas. Entre ellas está la planificación urbana de forma que ayude a diseñar edificios y espacios públicos que aprovechen mejor la luz solar, mejorando la eficiencia energética y el confort. Además ayuda a fijar el número máximo de paneles que se podrían instalar en cada edificio y el número óptimo por inmueble en función de los usos del mismo.

También permitirá identificar las mejores ubicaciones para instalar paneles solares, maximizando su rendimiento y aumentando el ahorro anual por su instalación. Otro uso será en jardinería y agricultura urbana. El mapa solar ayudará a decidir "qué plantas pueden prosperar en diferentes áreas según la cantidad de sol que reciben". Finalmente, a nivel de sostenibilidad y medio ambiente, el mapa contribuye a crear ciudades más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, reduciendo emisiones con la instalación de paneles solares.

Quitar barreras para crear comunidades energéticas

Según Agudo, el objetivo es que en Granada "sea más fácil crear comunidades energéticas". Ya se han celebrado sesiones en todos los centros cívicos, hablando con asociaciones de vecinos, explicando qué son las comunidades y cómo se puede ahorrar en la factura de la luz a la vez que se cuida con ello el medio ambiente. "La respuesta ha sido muy buena, la gente está interesada pero necesita que se lo pongas fácil", asegura la edil.

También se está trabajando en poner elementos demostrativos para que la gente vea de primera mano cómo funciona la energía solar en tiempo real.

"Al final se trata de quitar barreras. Que nadie se quede sin participar porque no sabe por dónde empezar o porque le parece muy complicado y de poner a disposición todas las herramientas necesarias que contribuyan a mejorar la eficiencia energética en nuestros edificios. Todo gracias a nuestras cada vez más frecuentes colaboraciones en proyectos europeos", explica Agudo.

También es fundamental para el Ayutamiento aprender de lo que se ha hecho en otros sitios y parte de los que aquí se emplee habrá sido desarrollados por otras instituciones, como la Universidad de Bolonia, que es una referencia internacional. Granada aporta lo suyo, que es el punto de vista de una ciudad muy condicionada por sus valores patrimoniales.

El proyecto también conecta con otros municipales como el convenio con la OSCE o el apoyo a la Comunidad Energética de Barrios de la Alhambra.