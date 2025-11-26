Granada registra las temperaturas más frías de Andalucía: estas son las zonas con las mínimas más bajas

Granada ha registrado las temperaturas más bajas de este miércoles 26, con mínimas de -9 grados. Todas se encuentran concentradas en el macizo de Sierra Nevada, aunque en diferentes puntos de la montaña, y en ningún caso se han superado los -2 grados.

Para esta jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé descensos en las temperaturas. En el interior se notará más, por ejemplo en la capital las máximas serán de 15 grados, y mínimas de 0. Mientras que en puntos del litoral, como es Motril, estas serán de 20 y las mínimas de 10. De cara al fin de semana se prevén que los termómetros asciendan.

Los puntos con las mínimas más bajas de Andalucía

La zona que se ha coronado como la más fría de Andalucía es Pradollano, la urbanización de acogida de la estación de esquí, que se encuentra a una altitud de 3.092 metros, que registró -9,3 grados en esta madrugada.

En segunda posición se encuentra el Radiotelescopio, con -6,8 grados de mínima, este punto se encuentra a 2.856 metros de altitud, se encuentra en la parte alta de la estación. Y en tercer lugar, también en Sierra Nevada, Laguna Seca, a 2.300 metros de altitud, que registró mínimas de -5.9. Estos tres puntos pertenecen al municipio de Monachil.

Para finalizar el ranking de los cinco puntos más fríos, también en el Parque Nacional de Sierra Nevada, está en el Camarate (2.152 metros de altitud), en la cara norte de la montaña, en Marquesado, cuyos termómetros registraron -4,5 grados. Y en quinto lugar Cáñar, en la Alpujarra, que registró -2.4 grados de mínima.

Previsión de la Aemet para los próximos días

El jueves será otra jornada marcada por el descenso de las mínimas. En Baza se esperan -2 grados, en Granada capital -1, y en Motril bajarán de los 10. Las máximas, en cambio, se mantienen, en el litoral se prevén 20 grados, y en el interior que se superen los 15.

De cara al viernes, los termómetros comenzarán a subir. Las mínimas superarán los 0 grados, en Baza se prevén 1 y 4 en la capital y Loja. El sábado seguirá la subida, aunque los cambios serán "ligeros".