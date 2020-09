El granadino John Carter, aspirante al Europeo absoluto contra el francés Ziani

John Carter es cada día un fenómeno más conocido entre los granadinos. Pese a no tener botas de tacos y seguir acudiendo a su taller familiar de carpintería a ganarse las habichuelas, ya no hay que explicar tanto que lo de John Carter no es un apodo sino el nombre real de este joven made in Almanjáyar que ha logrado colar los guantes de boxeo en el mismo Ayuntamiento. El púgil recibió hace unas semanas un homenaje en el Consistorio por el título de la Unión Europea (EBU) del peso superpluma que conquistó ante el vasco Ibon Larrinaga. Ahora, el granadino se prepara ya para su siguiente gran escalón el título de Europa ante el francés Samir Ziani.

Y la pregunta que rondará es ¿qué diferencia hay entre el título de la Unión Europea? Hay una comparación con el fútbol que ayuda a entenderlo. El cinturón de la Unión Europea que conquistó Carter en Marbella el pasado 8 de agosto vendría a ser la Europa League (la competición que disputa ahora el Granada CF) mientras que ahora pujaría directamente por ganar la Champions League.

Su triunfo rotundo ante Larrinaga le ha abierto de golpe las puertas de ser aspirante al título de Europa, algo que a Carter le emparenta directamente con grandes nombres del pugilismo español de la época dorada como José Legra, Perico Fernández o Pedro Carrasco, por nombrar algunos. El auténtico Europeo de boxeo, un acontecimiento que en las últimas décadas ha perdido fuerza en detrimento del potente boxeo americano.

El salto de Carter es increíble y se trata de una oportunidad histórica aunque no menos difícil. Si la subasta del 12 de octubre cuaja y se plantea ese enfrentamiento entre el torbellino de Almanjáyar y el francés Ziani será, sin duda, el gran momento en la carrera de un joven que a base de tesón ha impuesto su boxeo y va firmando un palmarés digno de elogiar (dos campeonatos de España, uno de la Unión Europea y…) a sus 26 años y tan sólo 13 combates como profesional, en los que suma 12 victorias de las que siete son por la vía del cloroformo y un nulo.

La subasta que se celebrará en Roma en unas semanas decidirá si hay ese enfrentamiento entre el aspirante Carter y el campeón Ziani. El francés, de la Alta Garona, cuenta a sus 30 años con una dilatada experiencia como profesional ostentando un récord de 32 victorias (7 por KO), tres derrotas y un nulo. Además, en 2019 le ganó el título de Europa al catalán Juli Giner.