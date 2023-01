Así es el granadino medio: con redes sociales, conectado a Internet pero con problemas para hablar inglés

Según la última actualización del censo, en la provincia viven 925.046 personas, cada una con sus propias características y preocupaciones, lo que hace complicado establecer algo parecido a un perfil del granadino. Para ayudar, se puede acudir a la Encuesta de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que acaba de actualizar sus cifras con datos de 2021 referentes, entre otras cosas, el nivel de estudios, la relación con las nuevas tecnologías o la movilidad social.

Atendiendo a estos datos, el granadino medio suele conectarse frecuentemente a Internet, aunque una parte significativa no cuenta con perfil en redes sociales. Del mismo modo, la mayoría de encuestados posee un nivel de estudios por encima del que alcanzaron sus padres aunque, a juzgar por los datos, quizás deberían mejorar su nivel de idiomas.

Los idiomas son las gran asignatura pendiente de la provincia. Según la última actualización de la encuesta del INE 632.479 granadinos nacidos en España no hablan "nada" de inglés, lo que se traduce en un 69,6% de personas que tiene problemas para comunicarse en la lengua de Shakespeare.

Tampoco mejora la situación en el resto de áreas de comprensión. Así, un 69,2% (628.582) admite no entender nada de inglés y un 70,2% (635.589) reconoce que no tiene ningún conocimiento para escribir en inglés.

Los datos granadinos se encuentran ligeramente por encima de la media autonómica (69,2% no habla nada de inglés) pero son peores que los nacionales (65%). Ya dentro de Andalucía, los granadinos no salen mal parados, pues son los terceros que 'mejor peor' hablan inglés, siendo solo Sevilla (68,2%) y Málaga (57,8%) las únicas provincias con un menor porcentaje de población que reconocen tener un dominio casi nulo a la hora de hablar inglés, aunque se trata de lugares con un mayor músculo empresarial, lo que indudablemente obliga a utilizar este idioma con mayor frecuencia.

En el resto de idiomas, la provincia tampoco sale bien parada. Así, en francés (la encuesta del INE ofrece datos diferentes según la región, lo que también dificulta la comparación) hay un 80,2% de granadinos que no hablan de la lengua del país vecino, mientras que un 86,6% tampoco se desenvuelve con soltura en alemán.

Más un tercio de la provincia no tiene redes sociales

Parece casi una utopía, pero en la provincia de Granada aún quedan valientes que no tienen perfil en ninguna red social. Según los datos de la Encuesta de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística hay 266.786 personas que no figuran en ninguna de las listas de Twitter, Instagram, Facebook,... lo que supone un 34,6% del total de la muestra. Por contra, y como era previsible, la mayoría de granadinos, concretamente un 65,5%, sí que utiliza alguna red social, aunque el INE no especifica cuál de ellas.

Como es lógico, la mayoría de renegados de las redes sociales son personas de elevada edad, pues el rango de 70 o más años suponen el 37,1% de aquellos que no tienen presencia en alguna red, mientras que los más jóvenes suelen decantarse más hacia el 'sí' que hacia el 'no' en este sentido.

Que no dispongan de perfil en redes sociales no significa que los granadinos no utilicen Internet, pues un 77,2% (598.823) de personas reconoce conectarse habitualmente a la Red, aunque de nuevo no se especifica para qué. Por otro lado, según las cifras aportadas por el INE, lo único que se desagrega es si compra o vende a través de Internet, de esta forma un 42,7% de los mayores de 16 años reconoce haber comprado en una ecommerce en el último mes, mientras que tan solo un 9,8% ha vendido algo.

El ascensor social, funciona

Aunque los granadinos tengan una deuda pendiente con el idioma, las nuevas generaciones parecen salir algo mejor paradas que las anteriores. Según los datos del INE, un 61,4% de los granadinos (437.606) de más de 16 años tiene un nivel de estudios superior al de sus padres, frente a un 38,5% que admite tener uno igual o inferior al de sus progenitores.

También en relación a sus familiares, la práctica totalidad de los granadinos (99,07%) tiene la misma nacionalidad de, al menos, uno de sus padres, mientras que un 70,1% vive actualmente en el mismo municipio que lo hicieron sus padres.

Los cuidados son cosa de ellas

Otro apartado de la Encuesta que ha publicado el INE hace referencia a los mayores de 16 años que cuidan a alguna persona dependiente, una categoría que deja claro que, al menos en Granada, esta tarea recae en las mujeres.

Así, hay el 57,5% de cuidados a enfermos crónicos es realizado por mujeres, mientras que solo un 42,4% es llevado a cabo por hombres. En el cuidado a menores de edad (no se especifica si son hijos), tampoco varía mucho el porcentaje, con un 55,9% femenino para un 44,1% masculino. La situación empeora en el caso de los mayores de 70 años, pues los resultados del Instituto Nacional de Estadística reflejan que hay un 62,01% que corren a cargo de las mujeres, mientras que un 38,2% es para los hombres.