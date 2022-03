Los cinco grandes contratos de Granada: una historia de retrasos con costes millonarios

La limpieza y el transporte son los dos grandes contratos que licita el Ayuntamiento de Granada, pero no son los únicos. Hay importantes licitaciones a las que se tiene que hacer frente cada cierto tiempo y que configuran los principales servicios públicos que funcionan en la ciudad, como pueda ser también la ayuda a domicilio o la limpieza de colegios. Y su firma en tiempo y hora es primordial para cumplir la legalidad y evitar, entre otras cosas, que se tengan que prorrogar contratos con el siguiente sobrecoste para la ciudad. Y en esto Granada no suele cumplir. De los dos grandes contratos, uno, el de la basura, ya lleva más de un año de retraso y el otro, el del transporte, aún no ha vencido pero lo hará en seis meses y no se espera llegar a tiempo. Y hay otros con retrasos que tiene que asumir el Ayuntamiento.

El grupo municipal de Unidas Podemos ha elaborado un informe sobre los grandes contratos en Granada en el que advierte que "sumando importes anuales de los distintos contratos, estaríamos asumiendo retrasos referidos a los principales contratos de servicios del Ayuntamiento de Granada". Unos contratos que suman un importe que está por encima de 100 millones de euros, referido a un solo ejercicio. "Se da por hecho que se trata de contratos actuales muy costosos y excesivamente caros, nadie en este Ayuntamiento pone en duda esa realidad, de los que se promete que se ajustarán y abaratarán de forma significativa en su renovación", lo que hace que el propio Ayuntamiento reconozca "que no solo hemos tirado el dinero durante muchos años, en lo relativo a los principales contratos, sino que por la negligencia o desidia de no haber llegado a tempo a su renovación, vamos a seguir despilfarrando aún más durante las prórrogas forzosas", añade el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril.

Los grandes contratos, importes y fechas