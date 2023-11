“Es muy gratificante mostrarle al mundo lo que haces con ilusión”

La empresa granadina Rosee Cosmetic, sigue a la vanguardia de la cosmética en España. El sector de la cosmética cada vez es más exigente, y eso implica que la innovación en las empresas que se dedican a esto tenga que ser reforzada. Rosee se dio cuenta más pronto que tarde de este ítem, y está a la cabeza de la investigación en cosmética.

Para que se pueda conocer más a esta marca granadina, Granada Hoy le hizo una entrevista a su CEO y Formuladora, Rocío Garrido. Rosee Cosmetic no solo es una marca o tienda de cosméticos o una empresa que vende únicamente viales para dermapen, cuenta con productos que se venden en México, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes... Además, en los países comentados ut supra se hacen formaciones a medida para explicar los beneficios y formas de aplicar los tratamientos de la marca.

–Bienvenida Rocío. Mujer, química, empresaria, madre… ¿Quién es Rocío Garrido?

–Buenos días. Rocío es un ama de casa, trabajadora, innovadora, comprometida con todo y con todos. Rocío es una mujer perteneciente a la generación de la “sobreformación”, ¿Por qué? Soy Licenciada en Química, Máster en Seguridad Alimentaria, Máster en Biotecnología, Experto Universitario en Cosmética y Dermofarmacia, Título Propio Evaluación de Seguridad y Expediente de Información del Producto Cosmético, cuento con experiencia en investigación farmacéutica. Y después de todo esto mi oportunidad laboral, la tuve que crear yo. Pero ojo, ¡no me arrepiento!, al contrario, cada día que pasa estoy más orgullosa.

–¿Desde cuándo realiza formulaciones para la cosmética?

–Todo esto comenzó después de hacer el Máster en Biotecnología; por la crisis no había opción de seguir con el doctorado, que era mi idea, por lo que, al haber realizado mi tesis de máster sobre productos naturales, se abrió en mi cabeza la posible aplicación de estos productos a la cosmética. Todo esto comenzó en 2014. A raíz de una idea y alguna cabeza loca que está apoyándome desde siempre.

–Cuéntenos, ¿Cómo es el día a día de Rocío?

–Mi día a día es como el de la mayoría de las mujeres trabajadoras y emprendedoras. Me levanto a las 5:30 de la mañana a limpiar la casa, preparar a los niños para el colegio, llevarlos a la escuela a las 7:30 y a las 8 ya estoy trabajando. Esta parte del día termina a las 13:45, ya que hay que hacer de nuevo de madre. Recoger al pequeño del colegio, prepara comidas, recoger la cocina, terminar lo que no has podido hacer por la mañana (lavadora, plancha, hacer la compra). Continuamos con las actividades extraescolares de los niños, cenas, duchas. Entre todo esto he sacado una horita para dedicarme a mi (hacer ejercicio para controlar mi diabetes tipo 1). Cuando los niños se han acostado, es cuando Rocío vuelve a ser la formuladora y CEO de Rosee. ¡¡Y hasta que el cuerpo aguante!!

–Hemos seguido muy de cerca la evolución de Rosee. ¿Qué significa tener una marca propia? ¿Es como un pequeño bebé que ves crecer?

–La verdad es que es muy gratificante el poder mostrarle al mundo lo que estás haciendo con tanta ilusión. Está teniendo tan buena aceptación en el cliente que me sirve de motivación constante para seguir mejorando la marca, los compuestos, las soluciones. Sí es cierto que conseguir esto tiene el poder dedicarle menos tiempo a la familia, pero mis dos hijos lo entienden perfectamente, y están muy orgullosos de lo que su madre ha conseguido.

–¿Qué cambiaría de su profesión?

–Pensándolo fríamente, creo que nada. ¡Me encanta lo que hago! Siempre se suele pasar por momentos mejores y otros no tanto, pero creo que eso es algo intrínseco de la vida. En los tiempos que corren tenemos que aprender a vivir con momentos de incertidumbre. En nuestro caso, hay mil cosas que pueden afectar a los productos. La materia prima, la subida del transporte y un largo etcétera, pero estas cosas, como decía, son muy normales en nuestro mundo y tenemos que aprender a gestionar las cosas que no podemos controlar de manera directa; es por ello por lo que cambiaría muy poco de mi profesión en Rosee.

–¿Le queda mucho recorrido a Rosee Cosmetic?

–Yo diría que le queda todo el camino por recorrer. Aunque tenemos mucha experiencia de laboratorio, nuestra marca es relativamente “joven”. Nacimos en 2017 y hemos pasado crisis, pandemias, guerras. Si se ha logrado permanecer, es más, crecer, estamos convencidos de que nos queda un gran futuro.

–Cada vez es su marca es más conocida y reconocida. ¿Le asusta la rapidez de esto?

–Veamos, desde un punto de vista empresarial, nos gustaría ser más conocidos como no podía ser de otra manera, pero el reconocimiento también permite que Rosee sea más conocida, que llegue a más personas. Por citar un ejemplo, hace unas semanas recibíamos de la mano de COPE, el Premio a la Innovación de Productos. Este tipo de reconocimientos son los que nos ayudan a que se conozca más la marca y que, por lo tanto, tengamos más posibilidades de venta. Respecto a la rapidez, estamos totalmente preparados. Tenemos un gran equipo, unas instalaciones fantásticas, pero, sobre todo, un producto que es la envidia de muchos.

–¿Es difícil emprender en Granada?

–A nosotros nos gusta pensar que no, que es como en cualquier lugar. Quizá en tema conexiones, Granada no puede competir con ciudades como Sevilla, Málaga, incluso Córdoba, pero en Rosee nos fijamos más en la propia globalización de los servicios y productos. Las personas compran online desde cualquier lugar del mundo. Granada es una ciudad, una provincia increíble, de la que estamos orgullosos de pertenecer, incluso es parte de uno de nuestros slogans: “De Granada para el mundo”.