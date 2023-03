“Somos un grupo fantástico de empresarios y de amigos”

Un taller mecánico, dos socios y un sueño, así es como comenzó la Asociación EG Empresarios Granada, un clúster empresarial que, a día de hoy, se ha convertido en uno de los más importantes de la ciudad de la Alhambra. Su presidente, Sergio Castro Juárez, ha mantenido a la asociación en lo más alto a nivel empresarial desde que se confeccionara en el año del 2018, gracias a la cercanía que ha logrado establecer con todas las empresas asociadas a este gran proyecto.

Granada Hoy visitó el Hotel Vincci, lugar en el que se han establecido en los últimos años y en el que se realizan las reuniones semanales de la asociación, para así, conocer a fondo a su presidente, quien, nos contó todo lo relacionado con este grupo de empresarios, sus planes a futuro y la importancia de contar con este tipo de iniciativas en Granada.

-Comenzaron en un taller mecánico y eran solo dos, una cuestión un tanto curiosa ¿no le parece?-

Fue una bonita casualidad, como dices, éramos solamente dos, un amigo y yo que nos unimos con la idea de realizar reuniones semanales para hablar de cuestiones empresariales. Queríamos crear un servicio en el que nos pudiéramos ayudar los unos a los otros. Nuestra primera reunión efectivamente fue en un taller mecánico, pero vinieron 14 personas cuando nosotros esperábamos un máximo de seis. Fue ahí donde nos surgió la idea de darle más seriedad a este proyecto, comenzamos a buscar nombres para el grupo, en primera instancia íbamos a ser un foro de empresarios, un networking empresarial puro y duro.

-¿En qué momento se dan cuenta que podrían convertirse en una asociación?

-Dándole vueltas al proyecto fue que surgió la palabra asociación, los 14 que estuvimos en la primera reunión nos pusimos de acuerdo, lo hablamos y lo meditamos y acordamos en darle forma a este sueño. Comprendimos que podíamos hacer mucho por los empresarios, darles un mayor servicio, ahí fue que se decidió por designar a un presidente y por suerte o por pena, me ha tocado a mi. Ya llevamos cinco años en los que la asociación ha ido tomando diferentes formas, evidentemente que los días del taller mecánico han quedado atrás, primero nos fuimos al edificio de los empresarios del polígono de Juncaril, ahí estuvimos mucho tiempo. Luego nos fuimos a la cadena Barceló en donde estuvimos entre el Hotel Occidental y el Barceló Congress, fue una temporada bastante grande hasta que llegó la pandemia. Ahora desde el inicio de año nos hemos instalado en el Hotel Vincci y estamos bastante contentos y agradecidos.

-¿Cuál es la misión principal de la Asociación EG Empresarios Granada?

-Nuestra trayectoria ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades que los empresarios nos exigen, damos formación y siempre buscamos la forma de hacer sinergias entre una empresa y otra, intentamos también que la mujer esté integrada dentro de la asociación.

-Cómo ha evolucionado la asociación a lo largo de estos cinco años?

-Como te decía antes, hemos crecido bastante en estos años y vamos a seguir por esa misma línea de trabajo. Vamos a seguir haciendo cosas para todos los empresarios granadinos para que puedan sentirse apoyados todo el tiempo. Te hablaba de lo importante que es para nosotros integrar a las mujeres en el grupo, por eso este 8 de marzo tenemos un evento dedicado a ellas, creemos que es un gran motivo para manifestarlo y conmemorar un acontecimiento de este tipo. Así hemos ido creciendo, en el mes de junio tendremos la primera entrega de los Premios Empresarios Granada como parte de nuestro aniversario, habrá diferentes categorías y los vamos a dar a las empresas más antiguas, asociaciones que estén vinculadas, van a haber diferentes temas que tratar que van a ser interesantes y es un premio que reconoce a esas empresas que se lo merecen. También es una gran oportunidad para ver la trayectoria del empresariado de Granada.

-Cuáles son los cambios más notables que has visto durante esta evolución?

-Empresarios Granada a lo largo de mi vida personal y profesional ha sido como mi niño chico y eso lo saben todos los asociados porque me ven sufrirlo. Intento que siempre sea de la mejor forma posible para que llegue a todos y a ese crecimiento se le han dado grandes cambios, eso es así en todo. Hemos ido evolucionando, es muy importante escuchar las necesidades de la gente y les vamos dando forma en la asociación.

-¿Por qué es importante que las empresas granadinas se asocien a este grupo de empresarios?

-Es una herramienta fundamental para cualquier empresario y para cualquier empresa. Aquí se va a encontrar a un grupo de asociados, amigos y empresas que van a estar a su servicio y viceversa. Contamos con un equipo muy bueno, de eso no me cabe duda y me gusta destacarlo siempre. Tener un círculo empresarial es muy importante para cualquier empresario que se aprecie y que quiera que su empresa crezca y se fortalezca.

-¿Cuál es la importancia de seguir fomentando el sector empresarial en la provincia granadina?

-El sector, las pequeñas y medianas empresas, están heridas de muerte, por llamarlo así. Lo que pasa es que podríamos estar hablando de cómo está la presión fiscal, los retos que nos vienen poniendo, cómo nos suben cada vez más los impuestos, el día a día es cada vez más difícil para un empresario. Si hablamos de que está herido de muerte es verdad, pero que sepan que nunca nos van a poder eliminar del todo, porque el autónomo tiene una manera diferente de ver y actuar, está hecho de una pasta diferente. Eso para un empresario de Granada es prácticamente difícil de notarlo, se podrá caer uno, pero salen dos más. Nosotros siempre vamos a estar en funcionamiento, el emprendedor y el empresario granadino es muy difícil que se rinda en cualquier momento, nosotros siempre estamos dispuestos a pesar de lo que se nos venga encima. Nos están acribillando fiscalmente, pero a pesar de todo, seguimos sobreviviendo y buscando fórmulas para avanzar en nuestras empresas. Una de ellas es esta asociación, que se une, crea fuerza y puede irrumpir más fuerte en el mercado. Somos una red de empresarios y de amigos y de esa manera conseguimos que cualquiera de las empresas asociadas siempre estén al servicio de todos. Esa red que tenemos al final es un trabajo en el que somos todos para uno y uno para todos. Es algo muy mosquetero, pero es nuestra forma de entender esto.

-Nos contaba que realizarán un evento especial para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo

-Así es, será en este mismo hotel el miércoles 8 de marzo a las 19:30, va a ser un evento bastante bonito, el año pasado ya hicimos algo similar y salió muy bien, fue una sorpresa para nosotros tener tanta respuesta, pero el 8 de marzo vamos a superarla, estoy seguro. Ese día vamos a dedicarle el día a la mujer empresarial. Creo que estamos en el momento de reivindicar la igualdad de la mujer y del hombre. Entendemos que la mujer empresaria es tan válida como cualquier hombre y debe tener un espacio como cualquier empresario que se aprecia. La igualdad entre hombres y mujeres en el sector existe, pero aún le queda recorrido y para eso se hacen este tipo de eventos, para tocar la campana, para llamar la atención y para que la mujer se atreva a echarse hacia adelante con sus ideas, ya que hay muchas mujeres que son emprendedoras, aún no empresarias, pero que tienen grandes ideas y hay que animarlas a que las pongan en marcha, creo que el empresariado en general y el granadino va a ganar mucho.

-¿Qué aprendizaje has tenido en esta trayectoria de cinco años al frente de la asociación?

-Te puedo decir que lo que hace cinco años era un niño chico ahora se está haciendo mayor, estamos a punto de terminar la primaria, como digo, estamos creciendo. Siempre menciono que lo más efectivo que le veo a esta asociación es la madurez. Hemos conseguido un ritmo de madurez bastante bueno, sabemos que en cualquier club social o asociación siempre surgen problemas, altas y bajas, diferentes maneras de ver las cosas, pero creo que ahora la asociación, que también ha tenido esos problemas como cualquier club, ha llegado un punto en el que entiende hacia a dónde va. Sabemos a dónde remamos entre todos y seguiremos el mismo ritmo. Ahora estamos gozando de esa virtud y de ahí que haya una armonía muy buena, somos un grupo fantástico de amigos y empresarios, compartimos muchos momentos, ya no solamente dentro de la asociación, sino también fuera, ya que hemos conocido a las personas y nos hemos hecho grandes amigos. Mucha gente ha venido por mi invitación y aquí siguen todos muy contentos y satisfechos.

-¿Qué sigue para la Asociación EG Empresarios Granada en este 2023?

-Que todo salga como lo hemos planeado, hay un programa que hemos proyectado y que va a ser muy bueno para la asociación. Vamos a fomentar que la mujer empresaria entre al grupo. Haremos que estos primeros premios sean inolvidables y vamos a conseguir que la cuota de la asociación se duplique o se triplique. Ahora somos 38, pero hay que contar que hemos llegado a 76, sin embargo, bajamos por la pandemia, se redujo mucho el número, se perdió y ahora lo hemos remontado con un número bastante importante.

-Es imposible no hablar de una situación tan difícil como lo fue la pandemia. ¿Cómo sobrellevaron esta época?

-Aunque parezca increíble, nos ha servido mucho de cara a conocer el valor de cada una de nuestras empresas y a lo que la asociación nos podría dar. Por otro lado, el grupo nos ha hecho crecer mucho más como personas y como empresarios, nos ha fortalecido mucho. Hemos salido de la pandemia muy debilitados, incluso ha habido empresas que lamentablemente han desaparecido. Pero nosotros fortalecimos nuestra mentalidad de ver las cosas y hemos madurado mucho, eso nos ha servido para reconducir el camino, aprendimos y ahora estamos trabajando en dar el tope. Nos hemos dado cuenta que una pandemia nos ha tirado todo de un momento a otro, vamos a intentar que no vuelva a ocurrir, lo que hemos fortalecido mucho son los cimientos, las redes son cada vez más grandes y fuertes. La pandemia nos ha dado un bofetón gordo, pero nos hemos levantado con rapidez y aquí estamos para dar servicio a todas las empresas y los empresarios. Nos hemos hecho mejores empresarios y más maduros dentro de nuestras propias empresas, nos hemos reacondicionado, las empresas del grupo nunca decayeron, siempre estuvimos unidos y apoyándonos, hay algunos que lo hemos pasado mal, pero desde la asociación nunca hemos abandonado a nuestros empresarios.