Los grupos municipales piden a Cuenca que dé un paso al lado tras su procesamiento

Tras conocerse el auto del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla con el procesamiento de Paco Cuenca y otros 18 investigados, desde los diferentes grupos municipales en el Ayuntamiento de Granada se han producido reacciones que coinciden en la petición de dimisión.

Desde Cs, su portavoz, Manuel Olivares, aseguró que mantendrán con el caso las mismas exigencias que han mantenido hasta ahora y que ya dijeron en el pleno de revocación, donde le pedían dejar su puesto. Según Olivares, Cuenca ya está procesado y “tendrá que dar cuenta a la ciudad”.

“Él insistía en que era un tema administrativo y no era así”, asegura Olivares, que en lo personal espera que tenga la mejor defensa y “salga todo bien”. Pero en lo político considera que no beneficia a la imagen de la ciudad ni de la política, por lo que le piden que sea “consecuente con lo que él ha exigido al resto y dé un paso al lado por la ciudad, por coherencia y por valores”. “Sería una incongruencia que no dimitiera ya que genera una situación incómoda para la ciudad y otro varapalo judicial más”, dijo Olivares.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, César Díaz, explicó que es la “crónica de un procesamiento anunciado”. “En campaña ya lo advertimos, Cuenca no estaba legitimado para presentarse a unas elecciones municipales teniendo en cuenta que estaba imputado por tres delitos penales: prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas. A pesar de que siempre defendió que se trataba de una simple causa administrativa”, recordó ayer Díaz, que destacó que el juez, “lejos de cerrar el caso, lo ha reactivado”.

“¿Qué va a hacer ahora el PSOE? ¿Va a mantener en el cargo a Francisco Cuenca o tomará medidas contundentes?”, preguntó, pidiendo que “cumpla lo que ha pedido para otros corporativos ante cualquier mínimo de duda y dé un paso a un lado”. “Es lo mínimo que puede hacer un dirigente que supuestamente vino a abrir ventanas y puertas y levantar alfombras”, dijo, aunque consideró que “pese a la gravedad de los hechos, mucho nos tenemos que los socialistas no harán nada como viene siendo habitual. Ya lo comprobamos con el caso de las audioguías de la Alhambra o más recientemente cuando el alcalde de Cúllar Vega provocó un accidente cuando conducía bajo los efectos del alcohol y sigue en el cargo. Todo, bajo el sorprendente amparo del secretario provincial del PSOE en Granada, José Entrena, en concreto y del Gobierno socialista en general”, dijo.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, dijo que su grupo mantendrá una actitud “prudente” como hasta ahora sobre este caso y que esperarán a que se abra juicio oral, ya que en su opinión hay “flecos” que todavía no están claros, para exigir acciones. “Con todo el respeto, si llega a juicio oral como investigado será cuando tenga que dar un paso al lado y apartarse temporalmente de la vida pública” ya que de no hacerlo, el juicio al portavoz del partido más votado “vendría a aumentar la discusión en la vida municipal y a enturbiar la relación entre partidos, lo que no ayudaría a un buen gobierno”. “No nos alegramos de esta situación”, aclaró Cambril.

Con el procesamiento de Cuenca una posible moción de censura en el Ayuntamiento sería más difícil. De hecho, Cambril matizó que, aunque cree que no habrá moción, si se planteara no podría apoyar la existencia de un alcalde procesado “porque aumentaría el ruido y haría ingobernable la ciudad, por lo que no podríamos apoyarla” en el caso de que se planteara, como amenaza Vox.

Precisamente Vox, a través de su portavoz, Onofre Miralles, no entró a valorar la situación y se remitieron al decálogo para la regeneración democrática en el Ayuntamiento de Granada. Este, asumido por Cs y PP para tener los votos para la Alcaldía, recoge en su punto 1 que “ningún cargo público, incluidos los cargos de libre designación, que perciban retribuciones del Ayuntamiento de Granada, puede estar incurso en procedimiento penal en condición de investigado por actos relacionados con la gestión pública, sea actual o pasada. Si la condición del investigado fuera sobrevenida a la aceptación del cargo público, este vendrá obligado a dimitir de manera inmediata en todas sus responsabilidades públicas”.