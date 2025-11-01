Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en el centro de Granada

Imagen de archivo de la Fuente de las Batallas de Granada

Un joven de unos 30 años ha resultado herido de gravedad al recibir dos puñaladas en la mañana de este sábado en el centro de Granada.

Según han indicado la Policía Nacional a este diario, el suceso ha tenido lugar en las cercanías de la Fuente de las Batallas sobre las 08:00 horas.

Un testigo ha presenciado cómo dos individuos de unos 30 años de edad abordaron a una tercera persona, a la que insultaron antes de atacarla con un arma blanca. La víctima recibió una puñalada en el pecho, a la altura del corazón y otra en el brazo izquierdo, próxima a la axila.

Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida.

Efectivos del servicio de emergencias 061 atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, donde fue estabilizada antes de ser trasladada en estado grave a un hospital de la ciudad.

La Policía Nacional de Granada ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos e identificar a los autores de la agresión.

Además, fuentes próximas a la investigación aseveran que, aunque se desconoce la motivación, se trabaja en la hipótesis de alguna rencilla previa entre agresores y víctima, puesto que la última cuenta con varios antecedentes policiles.