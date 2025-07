El hijo mayor de Francesco Arcuri "confía" en que la justicia italiana condene a su padre

La Plataforma de mujeres contra la violencia de género de Granada ha hecho llegar a los medios de comunicación una carta de Gabriel Arcuri, el hijo mayor de Juana Rivas, en la que el joven de 19 años señala que espera que su padre, Francesco Arcuri, sea condenado en el juicio por maltratos que se celebrará el próximo 18 de septiembre. "A ese hombre lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por malos tratos continuados hacia nosotros durante años", dice en el escrito para después añadir: "Confío en que lo condenen porque la fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables, necesitamos justicia".

En su comunicado, el hijo mayor recuerda que en 2017 lo entregaron a Francesco Arcuri: "Tenía 11 años.... No defendieron mis derechos, no me escucharon y me entregaron a él". Según Gabriel, "a partir de ahí fueron cinco años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16". Al respecto, el hijo mayor de Juana Rivas asegura que "eran tan evidentes mis heridas cuando pedí ayuda que ya no podía esquivar la situación: le quitaron la mi custodia a Francesco y le obligaron a devolverme a mi casa, España".

Gabriel sigue cargando contra su padre al manifestar en su comunicado que "tres años después, él miente sobre mí. Lo mismo que ya hizo con mi madre".

Según el joven, "la única verdad es que desde que cumplí los 18 años lucho en los tribunales para salvar a Daniel".

La entrega de Daniel a su padre, este viernes

Tal como determinó la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada cuando en una providencia aplazó la entrega de Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, a su padre el pasado martes, será este viernes cuando finalmente se produzca el intercambio. A diferencia de lo ocurrido a inicios de semana, en esta ocasión será en un lugar que no se ha dado a conocer con el objetivo de preservar la intimidad y el bienestar el niño de once años, evitando así que se repita lo vivido en el Punto de Encuentro Familiar.

Para evitar el espectáculo mediático del pasado martes e injerencia de personas, la jueza ha determinado que en la entrega estarán sólo los padres, sin la presencia de asesores e, incluso, de Gabriel, el hermano mayor de Daniel. Para ello, el lugar determinado no tendrá acceso a personas ajenas a la ejecución del procedimiento de forma que se garantice la privacidad del momento.