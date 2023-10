A un hombre le toca la lotería en Granada y nadie le atiende para cobrarla

La rutina de cada viernes de mucha gente, en su mayoría la clase obrera, es de comprobar si ha tocado algo, un pellizquito de esperanza para pagar facturas, darse una 'comilona' en buen restaurante y, si se puede, ir de viaje. Aunque lo cierto es que nunca toca, muy pocas veces la alegría se asoma cuando uno comprueba si le ha tocado la lotería. "Al menos tenemos salud" es la frase más repetida en España. Esto realmente no se sabe, pero podría ser.

Un granadino hace unos días sí tuvo esa suerte, al comprobar el boleto jugado pudo celebrar esa alegría contenida de cuando te toca algo pero no quieres decirlo muy alto porque todavía no está el dinero en la mano. En este caso, en el banco. Y aquí llega la odisea de este granadino de cuarenta años para recibir el premio.

"Fui a comprobar si realmente estaba en lo cierto. El vendedor me dijo que había ganado algo pero que tenía que ir al banco, aunque no pudieron decirme cuánto iba a cobrar porque la máquina apuntaba claramente que el acertante tenía que ir al banco a por el dinero", cuenta este hombre a Granada Hoy.

El ganador preguntó dónde tenía que ir y desde el local confirmaron que cualquier sucursal era válida aunque el acertante tuviese una cuenta en el banco Santander. "Pues allá que fui y cuando llegué me dijeron que allí no era. Tenía que ir a mi banco, pues me dispuse a ir sin quejarme y cuando llegué, haciendo una cola de media hora, me dijeron que ese no era el sitio idóneo, que fuese a otro bando. Volví a coger mis cosas y fui directo al banco que me indicaron. Una hora esperando. Y nada, ahí tampoco era", cuenta este hombre un poco indignado con la burocracia española.

"Es cierto que la atención siempre era buena, pero nadie me daba una solución. El chico de este último banco intentó resolverme el problema pero, finalmente, no pudo. Me mandó a otra sucursal bancaria pero me explicaron que ellos eran independientes a esto de la lotería y que no me podían hacer el trámite", continúa.

Todo esto ocurría en un pueblo de Granada, que por motivos de seguridad el acertante no quiere desvelar, pero al no darles una solución se tuvo que ir a otra zona de Granada. "Cuando llego, veo una entidad en la que todavía no había probado y entro. Hago cola y espero mi turno como cualquier ciudadano para finalmente no recibir ninguna ayuda. Me dijeron que me fuese al centro de la ciudad pero que no me prometían nada, así que me fui a ver si otro bando podría ver cuánto había ganado y cobrarlo", explica el granadino.

"Me fui a otra y nada. Me dijeron que no tenían una ventanilla para atender este tipo de trámites, que necesitaba un certificado de mi banco, que lo sentían pero no podían hacer nada".

"Realmente, no entendía nada. Soy una persona positiva y no me quería enfadar, pero se estaban riendo de mí. Nadie me daba una solución, he perdido toda una mañana, quién me va a pagar a mí este día o justificar en el trabajo. Es fácil gastarse el dinero en una apuesta, pero el trámite de después es una odisea. He estado dos días dando bandazos de banco en banco y absolutamente nadie ha querido atenderme para resolverme el problema", sentencia el ganador de la lotería.

Finalmente, este hombre pudo cobrarlo al día siguiente con un certificado especial que tenían que hacerle en el banco que tuviese una cuenta personal.