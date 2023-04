El hombre más rico del mundo lanza una cerveza para millonarios

La semana pasada Forbes publicó, como es habitual y por lo que se ha hecho famosa esta revista, la lista de los hombres más ricos del mundo y Elon Musk desbanca a Jeff Bezos (Presidente Ejecutivo de Amazon) como la persona más rica del planeta. El director general de Tesla y de la empresa de cohetes SpaceX, tiene una fortuna de 219.000 millones de dólares. Su patrimonio alcanza ese nivel incluso después de vender miles de millones de dólares en acciones de Tesla a finales de 2021 y a pesar de que debe impuestos sobre las ganancias de esas ventas. En total, Forbes estima que Musk es alrededor de 68.000 millones más rico que el año anterior. La primera aparición de Musk en la lista de multimillonarios de Forbes fue en 2012, con un patrimonio de 2.000 millones de dólares.

Tesla (anteriormente, Tesla Motors, Inc.) es una empresa estadounidense con sede en Austin (Texas) que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos, techos solares, instalaciones solares fotovoltaicas y baterías domésticas. Fue fundada en julio de 2003 por los ingenieros Martin Eberhard y Marc Tarpenning como Tesla Motors. El nombre de la empresa es un tributo al inventor e ingeniero eléctrico Nikola Tesla. Los siguientes tres empleados fueron Ian Wright, Elon Musk y JB Straubel, quienes fueron nombrados cofundadores de la compañía. Elon Musk ya había fundado varias empresas, era millonario y había tenido la idea de desarrollar baterías para el almacenamiento de energía renovable. Después de reunirse con Eberhard y Wright, Musk invirtió 6.5 millones de dólares en la compañía, por lo que quedó como presidente de la misma.

La tienda oficial de Tesla ofrece accesorios y productos para sus coches, pero también todo tipo de merchandising. Y la última de las novedades que ha lanzado es una cerveza tipo pilsner: la Tesla GigaBier.

Con el April Fool's Day tan cercano, se puede pensar que se trata de una broma. Pero dado que aparece como producto destacado en su tienda, y que se puede comprar, no apunta a serlo. En realidad el lanzamiento de la GigaBier lo anuncio el propio Elon Musk a principios de octubre de 2021, durante la presentación de la planta de Berlín que ya lleva meses activa. Sea como fuere, Tesla la ha lanzado ahora, concretamente la semana pasada como ya comenzaron a recoger algunos medios.

La Tesla GigaBier se elabora según su descripción precisamente en Berlín (Alemania), aunque la distribución y los envíos corren a cargo de la firma neherlandesa Brouwunie, especializada en cerveza.

Siendo de una marca de coches, se puede pensar que esta GigaBier no lleva alcohol. Pero no es así: anuncia un 5 % de volumen de alcohol. Entre sus ingredientes encontramos los habituales de este tipo de cervezas de baja fermentación: agua, cebada malteada, levadura y una "variedad exclusiva de cyberlúpulo". Que no falte nunca la nota disonante de Tesla.

Más allá de la cerveza en sí, esta Tesla GigaBier es de edición limitada, y viene en una estilizada botella negra de vidrio soplado y diseño exclusivo que se inspira en las formas de la pick-up eléctrica Tesla Cybertruck, con la denominación capaz de brillar en la oscuridad.

Entre el continente y contenido, su precio es bastante elevado: 89 euros por pack de tres, que es la única manera de adquirirlo. Cada una de las botellas es en formato de tercio. Y sólo se pueden comprar a través de la web de Tesla, es decir, de forma online. Según las FAQs publicadas por Tesla, únicamente se puede comprar un pack por pedido, aunque desde la web en España permite añadir hasta tres. Estará disponible hasta septiembre o bien hasta agotar existencias. Tesla indica que en los 89 euros se incluye el coste de los gastos de envío y que el pago se puede hacer con tarjeta (MasterCard, Visa o American Express) o bien con Apple Pay.

Nuestro país es uno de los estados europeos en los que está disponible junto a Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Dinamarca, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suiza, Suecia o Países Bajos.

El envío en España, como en la mayoría de estos mercados, corre a cargo de DPD. Y Tesla asegura que, como máximo, nos la entregan en tres semanas una vez se haya hecho efectivo el pago.

En definitiva, pese a lo del cyberlúpulo y a la pregunta de si nos convertiremos en cyborg tras beberla (Tesla contesta que "tal vez"), esta Tesla GigaBier es muy real. De momento aún no ha agotado su tirada, pero dado que es limitada podría hacerlo pronto.

No es la primera vez que Tesla se aventura a lanzar bebidas alcohólicas, también hizo lo propio con un tequila añejo que se agotó en pocas horas pese a que la botella costaba 250 dólares. Sea como fuere, hablamos de otro producto asociado a la Cybertruck que aún no ha comenzado a producirse años después de su presentación.

Como indican en la página web, Tesla GigaBier está diseñada "para emular a la forma de Cybertruck", a la vez que honra "la tradición de 500 años de la fabricación de cerveza alemana Reinheitsgebot".

El producto, en particular, no dista demasiado de ser una cerveza convencional alemana. Como decía, se trata de una cerveza estilo Pilsner que tiene notas de cítricos, bergamota y frutas dulces.Se trata de un objeto de colección, exclusivo, para los más fanáticos.

No es el único invento de la compañía. Hace unos años, Musk lanzó un lanzallamas que arrasó en ventas, así como unos pantalones cortos que costaban 70.000 dólares, como decía antes, unas botellas de tequila que apodó como Teslaquila y otros productos de merchandising. Mucho más que coches y naves espaciales.

Y es que, si tomamos como referencia el lanzamiento de Teslaquila, la GigaBier se agotará en muy poco tiempo, tal vez en días. Y es que, el Teslaquila empezó en 2020 para el Día de los Inocentes (1 de abril en Estados Unidos) y terminó por convertirse en un producto real y cotizado que estuvo disponible a la venta solo por unos instantes. Así es: sets completos de la edición limitada de Teslaquila fueron puestos a la venta el 20 de abril (4/20), día en el que se celebra también el 'día de la marihuana'. La botella en forma de un rayo y acompañada por dos estilizados caballitos salió a la venta de la tienda de la página oficial de Tesla por 420 dólares (de nuevo 4/20). Y como era de esperar, la mercancía voló. El Teslaquila es producido por la empresa mexicana Nosotros y se trata de una edición limitada de tan solo 420 botellas que fueron elaboradas dos años después de que Elon Musk posteara que la empresa estaba en bancarrota y que él había sido encontrado inconsciente, borracho sobre la carrocería de un Tesla Model 3 en cuyo interior había decenas de botellas de Teslaquila (es decir: botellas de tequila).

Según la descripción del producto en la página, "está hecho de agaves de las tierras altas y las tierras bajas de origen sostenible. Envejecido durante 15 meses en barricas de roble francés, Teslaquila presenta una nariz de frutos secos y vainilla ligera con un final equilibrado de canela y pimienta. Cada botella de vidrio soplado a mano tiene un grabado único del 1 al 420 y viene con un juego de cristalería a juego y dos soportes de metal pulido con un logotipo T cepillado". El producto en la página hoy aparece como agotado. Como seguramente lo estará la GigaBier en breve, a pesar de su precio, solo apto para millonarios y coleccionistas caprichosos.