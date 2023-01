El antiguo hospital de La Salud de Granada, un edificio "en construcción" desde 1900

Los documentos arrojan datos curiosos en algunas ocasiones. Y esta es una de ellas. El antiguo hospital de La Salud, en la zona de Mondragones, aparece aún como "en construcción" en el registro de la propiedad a pesar de que se construyó en 1900 y ya está incluso en desuso.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada llevó hace unas semanas un expediente para la "modificación de la descripción registral de la finca 37191 del Registro de la Propiedad 2 de Granada, Hospital Nuestra Señora de la Salud". El expediente surge tras el seguimiento por parte de Urbanismo del procedimiento para la aceptación de la cesión de parcela de 393 metros cuadrados de la finca de la calle Nuestra Señora de la Salud que con destino a equipamiento público (SIPS) aparece descrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Granada por Residencia Universitaria Aynadamar para dar cumplimiento a la cesión dotacional establecida en el expediente de construcción de la residencia, de 2019, por el que se aceptaba la cesión del pleno dominio, libre de cargas y gravámenes y al corriente en el pago de toda clase de impuestos y contribuciones la parcela de referencia.

Según la nota simple informativa del registro, "el sanatorio denominado Nuestra Señora de la Salud con nº de Finca 37.191, aparece descrito como edificio en construcción". Está recogida en el inventario de edificaciones catalogadas por el PGOU vigente, que lo describe como "edificación construida hacia 1900 (s. XX) y con funcionamiento de hospital desde finales de 1923, por lo que, según conclusión del técnico que emitió informe en mayo de este año, "se entiende como una edificación terminada como hecho notorio por antigüedad, reconocida expresamente como edificación de interés en los documentos de los Planes Generales de Ordenación Urbana del término municipal de Granada de 1985 y 2001, actualmente vigente".

Por todo esto se solicitó al registro que no constara en construcción este edificio con fecha de octubre de 2022. En noviembre se emitió informe técnico al objeto de la realización de un levantamiento topográfico de la parcela municipal y edificación. Tras estos trámites, la Junta de Gobierno Local declaró "que la edificación interesada se entiende como una obra terminada como hecho notorio por antigüedad, que es coincidente con la descripción catastral, que reconocida expresamente como edificación de interés en los documentos de Planes Generales de Ordenación Urbana del término municipal de Granada de 1985 y 2001 (actualmente vigente), "no procede adoptar medida alguna sobre el mismo relativas a restablecimiento de la legalidad urbanística ni ninguna otra que implique su demolición, no existiendo en la actualidad expediente de disciplina urbanística".

El antiguo hospital fue ofrecido incluso, ahora que está vacío desde que se mudara la actividad asistencial al edificio del nuevo acceso al cementerio, para sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial. Ahora que no se ha conseguido ese proyecto, el Ayuntamiento tendrá que buscar un nuevo uso para este espacio histórico, que se preveía como un lugar para actividad cultural y vecinal cuando se cerró el hospital en 2016.