Las hospitalizaciones por coronavirus en Granada retroceden a niveles de hace un mes sin que la cuarta ola haya explotado

La Junta de Andalucía ha actualizado hoy el parte de datos del coronavirus en la comunidad por provincias después de tres días a ciegas. Lo ha hecho dando las cifras en acumulado de tres días, y no desglosadas, por lo que en el fondo, se sigue un poco a ciegas y haciendo las cuentas de la lechera para saber cómo realmente avanza la cuarta ola de esta pandemia mundial para la que no existen festivos. De los recuentos ofrecidos se puede extraer que el promedio de casos diarios ha rondado los 200 entre el miércoles y hoy, que solo ha habido un fallecido, y que los hospitales empiezan a notar una mayor presión asistencial cuando la nueva oleada aún no ha estallado en toda su magnitud por el efecto de la Semana Santa, que a buen seguro amplificará los registros del Covid-19.

Para empezar, los contagios. La Junta cifra en 582 los casos registrados en Granada entre las 7:00 horas del miércoles y las 7:00 horas de hoy. Tres días que han servido para promediar 194 contagios en Granada, lo cual indica una proporción menor que el último dato ofrecido en un parte el pasado miércoles (con datos del martes) que hablaba de 269 y donde, en teoría, ya se habían arreglado los errores en el volcado que hubo la jornada anterior. Lo normal es que esos 194 casos sean más, puesto que en ellos median dos días festivos, donde suelen tardar en remitirse los datos. Aun así, el dato no es del todo anómalo puesto que está en la media de las dos últimas semanas, cuando tomando la misma serie de días que en este acumulado, los datos daban 597 y 560 casos (199 y 186 casos al día de promedio).

Por alumbrar un poco más y contextualizar este dato, con el sumatorio de los tres últimos días, en esta semana Granada acumula 1.105 casos de coronavirus notificados, 89 más que en la anterior. Tomando en cuenta la serie completa en lo que va de año se pueden observar datos interesantes que confirman que hay un crecimiento de la marea lento pero constante desde hace un mes en que se tocó fondo con 882 contagios remitidos a Sanidad. Desde entonces se ha crecido con 952, 994 y 1.016 casos semanales.

También sirve esto para poner más luz a cómo se comportó la explosiva evolución de la tercera ola. Durante la misma Navidad se vino de una semana con 672 casos a otra con 1.602, cerca mil casos más en solo siete días, y a 3.428 en la siguiente. Ahora, el crecimiento está siendo escalonado pero ya la semana que viene se empezarán a comprobar los efectos, primero de la ampliación de horarios de la Junta, y en la siguiente la esta propia Semana Santa. La previsión no es buena porque, a diferencia de la tercera ola, el nivel de ocupación hospitalaria es mucho mayor, y esa es la línea que marca las restricciones.

Este es el tema que más preocupa. La hospitalización no para de crecer a pesar de que los nuevos ingresos llevan cayendo tres semanas y las altas que se producen también son muy numerosas. En el parte de hoy se han anunciando que en los últimos tres días se han producido 50 nuevas admisiones de personas con coronavirus en los centros asistenciales granadinos, de las cuales ninguna ha sido en UCI. El promedio es de 16,6 ingresos diarios entre el Miércoles y el Viernes Santo, cifras parecidas aunque por lo bajo a lo visto en los mismos días de la semana pero en las anteriores.

Es difícil hacer una afirmación tajante de cuál es la evolución real con estos datos, y si el recuento también de situación real está acorde con el de nuevos ingresos. A día de hoy los hospitales de Granada están como hace un mes. Es decir, en vez de avanzar se ha retrocedido y de nuevo se está más cerca del primer umbral de los planes de contingencia que se aliviar camas. Hay 268 ingresados por coronavirus en la provincia, 207 en planta Covid (7 más que los ofrecidos el miércoles) y 61 en Cuidados Intensivos (9 más que el anterior parte). La última vez que hubo un dato similar fue el día 10 con 264 encamados (200 en planta y 64 en críticos). No cuadra demasiado el aumento de pacientes graves con el dato ofrecido en el parte, que habla de ninguno. La gestión de los datos en todos los niveles está dejando mucho que desear.

Solo se ha notificado un fallecimiento por Covid-19 en la provincia de Granada en los últimos tres días y los curados se elevan en 586 personas más, por lo que el número de casos activos cae otro poco con 13.144. La vacunación ha avanzando más lentamente en los dos últimos días pero no se ha detenido en seco. Las inmunizaciones llevadas a cabo en el distrito Sur, el único con reservas disponibles, el jueves y el viernes han sumado en total 751 (508 y 243, respectivamente), todas menos una correspondientes a primeras dosis.