Un centenar de hosteleros de Granada se manifiestan por el elevado coste energético y piden ayudas al Gobierno

Con facturas y cacerolas en mano, los hosteleros de Granada han secundado este jueves una protesta frente a la Subdelegación del Gobierno por la "dramática" situación derivada de los elevados costes de la energía y la inflación a los que tienen que hacer frente. Unos elevados precios que, como han ejemplificado, a algunos les ha supuesto incrementos de hasta 6.000 euros respecto al año pasado.

En una concentración que ha cortado una parte de la Gran Vía granadina, un centenar de dueños de bares, restaurantes y hoteles han denunciado que las administraciones, según dicen, "no tomen medidas para paliar la crisis de un sector que ha sido duramente golpeado por la pandemia y que ahora demanda ayudas".

La protesta ha sido convocada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, cuyo presidente, Gregorio García, ha entregado un escrito con las quejas y peticiones del gremio, así como copias de varias facturas ejemplificando el incremento de los costes, en la Subdelegación del Gobierno.

Los hosteleros han asegurado sentirse "abandonados" por el Gobierno y por el resto de administraciones con competencias, que "meten la cabeza bajo debajo del ala" y derivan responsabilidades mientras las eléctricas, sostienen, se lucran.

En el manifiesto entregado en Subdelegación, advierten de que el gasto en energía representa más del 10% del coste de un negocio, aunque en algunos casos puede superar el 25%, mientras el coste medio de un local de restauración oscila de media entre los 3.000 y los 6.000 euros.

En función del tamaño y tipo de negocio, el recibo de la luz puede situarse entre un 20 y un 40%, según los hosteleros, uno de los cuales, dueño de un restaurante, ha explicado a los periodistas que tras el aumento de los costes ha pasado de pagar 2.000 a 6.000 euros por la electricidad.

Uno de los hosteleros allí presente, Gerardo Castilla, director de la cadena de hoteles 'Maxi Hoteles', ha demandado una subvención directa tanto al gas como a la energía, ya que aseguran que sus costes se han incrementado entre un 200 y un 350%, algo "inasumible para cualquier empresa, sea cual sea".

"Hemos entregado una copia de las facturas del mes para que vean lo que supone el coste. Por ejemplo, la diferencia entre las facturas del mes de agosto de 2021 y 2022 del Hotel Universal es de 6.000 euros de aumento, habiendo tenido un 20% menos de ocupación entre un año y otro", ha argumentado Castilla.

Los manifestantes han denunciado la falta de ayudas y apoyos para la reconversión de instalaciones y equipos, así como para la implantación de fuentes de energía renovables y sistema de autoconsumo. En el caso de Granada, afirman estar prohibido por el PGOU la instalación de placas solares. También han pedido al Ayuntamiento que no elimine de golpe las ayudas al coste de las terrazas o al tratamiento de residuos por la rebaja del IBI municipal, que no supone tanta ayuda, puesto que la gran mayoría de locales son alquilados, por lo que no repercuten directamente en el comercio.

Por su parte, Jose María García, del restaurante-pizzeria Los Marines, ha denunciado que no durarán mucho más abiertos, tras 30 años de servicio, si la problemática continúa así.

"Todo nos ha subido. Las materias primas, las bebidas, la luz, el gas... todo. Y no podemos subir el precio de la cerveza o de la comida porque si no la gente deja de venir a nuestro restaurante. Estamos en una situación muy complicada y necesitamos respuestas cuanto antes, porque si no, nos vamos a pique", ha remarcado.

Ante la situación, proponen una reclasificación por los cambios en su estructura de costes, disponer de un estatuto similar al de consumidor electro intensivo, la puesta en marcha de bonos eléctricos aplicando los remanentes de las ayudas covid al sector y valoradas actualmente en 3.000 millones de euros, y la búsqueda de fórmulas de contratación "adaptadas a la realidad del sector", además de la rebaja de impuestos eléctricos y los costes regulatorios, entre otras medidas.