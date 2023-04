Los hoteles de Granada ganaron más de 51 euros de media por habitación ocupada en 2022

El año 2022 se cerró en Granada siendo el año de la recuperación del turismo. El sector, lastrado por los dos años de pandemia, comenzó a ver la luz al final del tunel con la generalización de la vacunación contra el Covid-19 y con la vuelta de los viajes para visitar las bondades de otras ciudades. Aunque el turismo de larga distancia por el momento, no acuda.

Esta recuperación del turismo se tradujo en el aumento de visitantes a los principales monumentos, la reapertura de locales de hostelería, y en la recuperación de la actividad de los hoteles, que en el año pasado facturaron una media de 51,3 euros de ganancia por cada habitación ocupada, según los datos del acumulado anual del barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos españoles de Exceltur.

Granada capital disponía al cierre del año 2022 de cerca de 13.250 plazas hoteleras repartidas entre 6.442 habitaciones de los cerca de 140 establecimientos existentes en el municipio, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales de 2022. El número de plazas hoteleras estimadas por cada mil habitantes en Granada es de 57,94.

Los datos de Exceltur reflejan que esta cantidad de 51,3 euros de beneficio por habitación se consiguió en Granada con un precio medio por habitación de 78,2 euros, y teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación no ha sido del todo bueno, con una media del 65% de las plazas hoteleras en funcionamiento durante 2022.

Pero no todas las plazas hoteleras ofrecidas en Granada son iguales. Predominan los hoteles de tres y cuatro estrellas, y cada vez existe una mayor predominancia de los hoteles de lujo, los cinco estrellas. Y en estas categorías hay diferencias en los datos. Exceltur no analiza en su barómetro los alojamientos de menos de tres estrellas ni los apartahoteles.

Los números de beneficio, coste y ocupación de las plazas hoteleras de tres y cuatro estrellas son bastante similares. Las habitaciones de más bajo rango tuvieron una ocupación anual en 2022 del 71,4%, frente a la ocupación de las estancias de cuatro estrellas, que registraron un 65,2% de media. En los valores del precio medio y de ganancia por habitación ocupada, ambos, sin embargo, son muy similares. Los hoteles de tres estrellas cobraron de media 76 euros por habitación y obtuvieron 54,3 euros de beneficio, mientras que los de cuatro estrellas cobraron a sus huéspedes 76,7 euros por habitación y ganaron 50 euros de media el año pasado.

Donde si hay diferencias es en las plazas hoteleras más lujosas. Los hoteles de cinco estrellas, además de disponer de una menor oferta, son más caros. Y eso se refleja en los datos. La media de estancias en estos alojamientos en 2022 fue del 65,6%, cobrando de media por habitación 139,3 euros y obteniendo un beneficio de 83,6 euros.

Peor ocupación respecto a 2019, pero mayor beneficio

El barómetro de Exceltur aprovecha el análisis realizado para hacer una comparativa de estos mismos datos registrados en Granada con 2019, año previo a la pandemia y que además supuso el récord histórico de turismo tanto a nivel nacional como en la provincia. Pese a la recuperación experimentada, la ocupación hotelera en 2022 ha sido un 7,8% menor que la que hubo en 2019. El motivo principal es la ausencia de visitantes extranjeros. Su presencia en Granada se ha visto reducida en un 35,1%, y ha sido el turismo nacional el que ha tirado del carro para mantener las cifras prepandemia.

Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que los hoteles recuperaran parte del dinero perdido en los años de la pandemia. Comparando los datos de 2022 con los de 2019, el precio medio de una habitación en Granada capital ha subido un 12,4%, y el beneficio por cada alojamiento ha sido un 3,6% mayor que hace tres años.

Según Exceltur, este impulso a la demanda y a los ingresos de los hoteles viene propiciado por el punto de inflexión que supuso el verano de 2022 en la normalización de la demanda turística. “Las ciudades que tuvieron una mayor afluencia de viajeros en los meses estivales, se encontraron entre las que han saldado el año con un mayor crecimiento de sus ingresos por habitación, impulsadas por las ganas de viajar acumuladas en los años previos”.

“Por el contrario, aquellas que habitualmente reciben viajeros más repartidos a lo largo del año, se vieron perjudicadas por un comienzo de año anómalo, así como las más dependientes de turistas internacionales, sobre todo de aquellos no europeos”, se destaca en el informe, un caso aplicable a Granada capital, que no es ciudad costera, por lo que no vive un ‘boom’ de turismo en el periodo estival, y que mantiene cifras sostenidas a lo largo del año con la presencia de muchos visitantes del extranjero.

Comparativa andaluza

Respecto al resto de Andalucía, Granada se encuentra en mitad de la tabla de las ciudades que más beneficio han obtenido por habitación ocupada en 2022, sin destacar demasiado frente a otras ciudades en las que ha existido una mayor rentabilidad de las plazas hoteleras disponibles. En concreto, Granada es la quinta ciudad andaluza que más beneficio obtuvo (y la número 17 a nivel nacional)

Lidera el ránking andaluz y se coloca como cuarta nacional la ciudad de Málaga, con un beneficio medio por habitación de 87,8 euros, un beneficio un 13,2% superior al del año 2019 debido a la subida de los precios (un 17,7% más caro) y pese a una menor demanda (-3,9%). Tras ella, Cádiz fue la segunda en la lista andaluza, con un beneficio de 76,4 euros por plaza hotelera ocupada. En este caso, el beneficio se redujo un 0,8% pese a un crecimiento de los precios del 12,8%. A ello ayudó una ocupación un 12,1% menor que en 2019.

Cierra el podio Sevilla capital, inmediatamente después de Cádiz en este ránking, con un beneficio medio de 72,8 euros. La ciudad hispalense también ha visto como su margen ha caído respecto al 2019 un 5,2% pese a un coste por habitación superior (9%) a consecuencia de la reducción de la ocupación (-13%).

Respecto a las grandes ciudades más cercanas a Granada, Almería registro una mayor ganancia por habitación (52,5 euros), mientras que en Jaén fue inferior (46 euros). Pese a ello, destaca la tendencia de Jaén, que ha visto como todos sus valores se han incrementado, lo que habla de un cierto interés del turismo por la capital del olivo. La ocupación subió un 7,2% respecto a hace tres años, los establecimientos de la ciudad ganaron un 27,2% más que en 2019 por plaza hotelera, y los precios han subido un 18,7% de media. Por su parte, Almería se mantiene en cifras similares a las del resto de ciudades analizadas, con una ocupación de -5,1%, una subida de precios del 20,7% y un beneficio medio por habitación un 14,5% superior.

“Con respecto a las ciudades andaluzas, se produjo un comportamiento más desigual, los ingresos crecieron en ciudades costeras que se beneficiaron de un aumento de la demanda nacional, tal y como ocurrió en Almería y Málaga. También en ciudades de menor tamaño de interior, como fue en Jaén y Jerez de la Frontera. En el resto los ingresos crecieron en menor medida, lastradas por un descenso importante de su demanda extranjera”, destaca el informe de Exceltur.

La Costa Tropical

El barómetro de la rentabilidad de los destinos turísticos se desglosa en dos grandes conceptos, los destinos urbanos, entre los que se encuentra Granada, y los destinos vacacionales, entre los que Exceltur ha analizado cual ha sido la situación de Almuñécar, única localidad de la Costa Tropical granadina con una planta hotelera lo suficientemente desarrollada como para ser analizada.

En 2022, los hoteles sexitanos obtuvieron un beneficio de 72,9 euros por habitación. Estas tuvieron un coste medio de 101,1 euros, y se registró una ocupación media del 72,2%. Todo ello en hoteles de cuatro estrellas, los únicos analizados en el informe. Estos datos suponen, según el barómetro, el “peor comportamiento de ingresos de los destinos vacacionales de España, con un decrecimiento de estos”.

Y es que respecto a 2019, Almuñécar vio como los ingresos por las plazas hoteleras disponibles cayeron un 4,8% pese al crecimiento de los precios un 5,9%. Cierto es que la ocupación media durante el año se vio reducida en un 10,1%.

La ciudad costera granadina se queda así muy lejos de otros destinos que durante 2022 han superado todas las expectativas y han vuelto a liderar el listado de beneficios por ocupación hotelera, como han sido Sant Josep De Sa Talaia, en Ibiza, y la propia ciudad de Ibiza (193,75 y 163,23 euros respectivamente), o Estepona, Marbella y Chiclana de la Frontera (151,98, 140,05 y 134,77 euros respectivamente), que son las ciudades andaluzas que más retorno económico dieron a los establecimientos hoteleros.

La Costa granadina es una zona predominante de segundas residencias, así como un lugar refugio de habitantes de zonas centrales del país que huyen de destinos más masificados, como la Comunitat Valenciana. Pese a ello, la tendencia es que, tanto turistas como población flotante, han preferido romper con su rutina tras la pandemia y explorar nuevos destinos, espoleados por el ahorro generado durante la pandemia, lo que ha perjudicado tanto a Almuñécar como a todas las poblaciones costeras de Granada. Esto unido a la ausencia del turismo extranjero en búsqueda del binomio sol y playa, y a los retrasos en la vuelta a la normalidad de los viajes del Imserso, han creado una tormenta perfecta que ha hecho que el 2022 no haya sido todo lo propicio que hubiera gustado en el sector.

Análisis de la situación hotelera en 2022

La demanda turística en este 2022, según el análisis de Exceltur, estuvo impulsada desde la primavera por las ganas de viajar y el ahorro acumulado durante la pandemia, que neutralizaron el mal inicio del año con la última gran ola del coronavirus y la incidencia de los diferentes factores geopolíticos y macroeconómicos como la guerra en Ucrania, el incremento de los costes de la energía, suministros y laborales, junto a deterioro de la renta disponible para el gasto turístico.

“Si bien afectados por el notable incremento de costes operativos, que han supuesto unos márgenes muy tensionados, las rentabilidades de los distintos destinos turísticos españoles, aproximados a partir de las del sector del alojamiento reglado en cada uno de ellos, experimentan en 2022 un atípico aumento de sus ingresos con fuertes disparidades por zonas geográficas y categorías de establecimientos”, han destacado en el barómetro.

En general, los destinos vacacionales reflejan el mejor balance, con un aumento de sus ingresos aproximados a partir de sus indicadores de alojamiento por habitación disponible en el año 2022. Esto se produjo gracias a una mayor recuperación de los precios y una ocupación más cercana a la prepandémica, debido a la reactivación más temprana e intensa de los viajes de ocio. Por otra parte, los destinos urbanos terminaron el año con un crecimiento de ingresos algo inferior a los recogidos en los lugares vacacionales debido la recuperación más lenta de la actividad del segmento de viajes de negocios, la gradual consolidación de los efectos del teletrabajo (videoconferencias, formación on-line etc) y la aún presente ausencia de turismo asiático de larga distancia.