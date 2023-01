El servicio de Atención Primaria de Granada irá a la huelga a finales de enero

Los médicos de Atención Primaria de la sanidad pública de Granada y Andalucía están dispuestos a dar un paso más. La entrada de 2023 se plantea caliente y, después de meses esperando respuestas que no llegan ante los "mismos problemas de siempre", la amenaza de huelga es ahora cada vez más real.

La convocatoria promovida por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), a la que se ha sumado este jueves el sindicato médico granadino, acabará en una jornada de huelga prevista para el próximo viernes 27 de enero, si las negociaciones con la Administración en los próximos días no dan fruto y no se ponen soluciones.

"A los médicos no nos hace ninguna gracia tener que ir a la huelga para que se nos escuche, nosotros queremos negociar y que se solucionen nuestros problemas. Pero son ya más de dos años con esta enfermedad crónica que nos asfixia y que también repercute en el paciente", ha valorado a Granada Hoy el Presidente del Sindicato Médico de Granada, Francisco Cantalejo.

Los síntomas que padece la sanidad pública son los ya conocidos y arrastrados desde hace años: condiciones laborales precarias, carga de trabajo abusiva, largas esperas para la obtención de citas y recursos insuficientes. Son algunas de las realidades que médicos y pediatras han vuelto a llevar este jueves ante la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio de San Telmo, donde se han concentrado, y en la que ha habido una representación granadina del colectivo.

"La pandemia solo agravó un problema que ya venía de hace años. Hemos hecho las demandas de mejoras por los cauces legales apropiados, con dos años en los que se han realizado hasta 14 concentraciones, y cada vez que arrancábamos un compromiso de la Consejería de Salud, luego no se cumplía o sólo a medias. Hasta que la gota ha colmado el vaso", ha explicado Cantalejo.

Concurren muchas circunstancias que han derivado en esta situación, según los sindicatos. Jubilaciones, médicos que se van, plazas que no se completan, y talento formado en el sistema andaluz que se va de Granada y Andalucía, o bien por miedo a la carga de trabajo o bien porque las condiciones no se ajustan a las expectativas. "La gente quiere estabilidad y buenas condiciones, no contratos de verano mal pagados y estar con la duda de saber si seguirán o no".

Además, el sindicato apunta que la burocracia en la Atención Primaria aumenta día tras día, restando cada vez más tiempo a la atención directa al paciente, lo que hace que para acceder a una consulta con su médico de familia un usuario tenga que esperar varios días o incluso semanas, dependiendo del centro de salud.

"Más de 15 días para sacar una cita, médicos que tienen que ver a 60 personas al día, hospitales saturados y cada vez más agresiones a los facultativos, mientras que desde los altos estamentos nos niegan la mayor. Todo consecuencia de la misma enfermedad crónica que intentan curar con parches y no medidas reales", ha expuesto Cantalejo.

En esta línea, las reivindicaciones de los profesionales médicos pasan por implementar medidas eficaces de organización y asistencia sanitaria, adaptar la dotación presupuestaria acorde a las necesidades de salud de los ciudadanos y la dignificación de las condiciones laborales de los facultativos.

En concreto, respecto a esto último, solicitan un máximo de 35 pacientes al día para los médicos de familia o 25 niños al día en la agenda de los pediatras, sin opción a bises, ni otras agendas paralelas. Y la extensión a la tarde en concepto de continuidad asistencial de la agenda que sobrepase esos 35 pacientes.

Asimismo, para conseguir una sanidad pública y de calidad, desde el sindicato se apealan a la necesidad de dar más estabilidad y mejorar las condiciones laborales y retributivas de los facultativos andaluces para evitar fuga de médicos. Por ello, "es obligatorio" dotar a la Atención Primaria de los recursos necesarios y suficientes para realizar actividades formativas, docentes y de investigación, para conseguir niveles de excelencia.

La "contaminación" de otras CCAA

Por su parte, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán, ha expresado este jueves su "absoluto desacuerdo" con la convocatoria de huelga, que ha atribuido a una "contaminación de problemas que pueden seguir existiendo en otras comunidades autónomas" pero para los que en Andalucía ya se han acordado "mejoras".

"Nos preocupa la posición que toma el Sindicato Médico. Obviamente, cualquier organización es libre de manifestarse, de plantear su opinión ante la sociedad y de hacerlo de la forma que consideren oportuna, pero estamos en absoluto desacuerdo con la convocatoria de una huelga", ha asegurado el viceconsejero de Salud, que ha defendido que esta medida "en Andalucía no tiene sentido" porque según datos oficiales del Ministerio es la comunidad "que más dedica a la atención primaria", cerca del 20% del presupuesto de la Consejería de Salud en 2022 y del 25% en 2023.

Guzmán subraya que la falta de médicos es un "problema a nivel europeo y mundial, al menos donde se monitorizan los ratios de calidad", el viceconsejero de Salud ha insistido en que "en Andalucía hay pleno empleo para los médicos, las bolsas están vacías y lo que estamos haciendo es mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, pero especialmente de los médicos de primaria".

Así, ha recordado que en abril se alcanzó un acuerdo con todos los sindicatos que representan a los colectivos sanitarios en la mesa sectorial de SAS en el que todos apoyaron "todas las mejoras que se hicieron, que no son sólo salariales, sino también de condiciones de trabajo y carrera profesional", por lo que ha lamentado que "ahora lo que estamos sufriendo todos, la sociedad en general y los pacientes en particular, es una contaminación de problemas que pueden seguir existiendo en otras comunidades autónomas, pero que aquí no son el centro".

"Por supuesto que tenemos carencias, pero esas mejoras que nosotros ya hemos recogido y ese camino que ya tenemos andado en Andalucía es el que todavía tienen que andar en otras comunidades autónomas", ha concluido Miguel Ángel Guzmán.