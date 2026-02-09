Pedro Sánchez, en Huétor Tájar: "Vamos a trabajar en la reconstrucción y el relanzamiento de Granada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los vecinos de Huétor Tájar que el ejecutivo central va a trabajar para la "reconstrucción y relanzamiento de la comarca y la provincia de Granada" y arreglar los daños provocados por el enjambre de borrascas de las últimas semanas, en especial el temporal Leonardo. Eso sí, al dirigente socialista los hueteños lo vieron de lejos. Un río Genil aún crecido, un puente viejo cortado y con desperfectos en la riada, ejercieron de barrera entre el jefe del Ejecutivo y los ciudadanos, que vistas las reacciones en la distancia, no iba a ser bien recibido. Se evitó un Paiporta 2.0.

Aun así el presidente del Gobierno expresó la "absoluta empatía, cercanía y comprensión ante la incertidumbre" vivida por los hueteños, con especial mención a los "pequeños agricultores ante la destrucción de sus cosechas". Por ello, junto a las demás administraciones, "vamos a activar todos los mecanismos para recabar información y saber qué ha costado toda esta destrucción, y afrontar las ayudas para la reconstrucción".

Los hueteños, lejos

Sánchez ha prometido además "prontitud" en la llegada de las indemnizaciones a los afectados. Mencionó a la ministra María Jesús Montero, que ha acompañado al presidente en la visita y se pondrá "al frente" para organizar estas ayudas. También ha anunciado "en breve" una visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, para hacer un "trabajo conjunto y saber el grado de magnitud de la catástrofe". Y es el que el presidente del Gobierno vio los daños de cerca. Los campos de espárragos y de cebollas enfangados, y más adelante aún inundados. La fuerza del agua levantó hasta la última capa de aglomerado del asfalto antes del puente viejo. Más adelante no se podía pasar. Y se asomó con precaución al canal de la rambla de Venta Nueva, anegado, y sin barandilla, completamente vencida por el agua.

Los hueteños lo vieron desde la barrera. Cerca de un millar se agolparon junto a la barandilla del río aún en pie. No les quedó otra que gritarle para que se escucharan las reivindicaciones. Lo que más llegaba al lugar de la comparecencia era algún que otro insulto. Al terminar de hablar, silbidos. La distancia sería de unos 200 metros. Los vecinos apenas vieron la presidente, más allá del bulto de los periodistas. Solo algunos de los afectados pudieron hablar con él. Un grupo de los principales damnificados por la riada, cerca de una veintena, charló con Sánchez en el punto de encuentro. Sin estridencias les trasladaron sus peticiones y le relataron sus historias. El presidente del Gobierno escuchó detenidamente a todos.

Un PFEA especial

Quien puso voz a los vecinos fue el alcalde, Fernando Delgado, que expuso al presidente del Gobierno la realidad inmediata a la que Huétor Tájar se enfrenta. "Este pueblo de 11.000 habitantes vive de la agricultura, el 80% de la gente vive del espárrago", insistió Delgado al presidente del Gobierno, al que recordó que Huétor Tájar tiene denominación de origen en su hortaliza. Unos cultivos que están, entre el 30 y el 35% de ellos, "bajo de agua", estimó el regidor hueteño.

El alcalde también expuso que la campaña de recogida del espárrago empieza "dentro de dos semanas", por lo que debido a los daños originados por la inundación ha pedido al presidente del Gobierno "tener un PFEA especial para la mano de obra que se va a perder, porque se van a perder muchos jornales. Y también para los agricultores, que no tienen grandes superficies y viven de sus huertas". "Son tres meses de espárrago del que todas las familias trabajan, unos cortando, otros los propietarios de las fincas, y todos comen del espárrago para todo el año. Entonces queremos poder darles una ayuda para sufragar las pérdidas que van a tener", pidió Fernando Delgado.

El alcalde había pedido también antes de los anuncios de Sánchez la declaración de zona catastrófica para Huétor Tájar, sobre todo para agilizar los contactos con los consorcios de seguros, y así "intentar que las ayudas sean las máximas posibles en las viviendas, en los negocios, y en la agricultura". "Yo espero y deseo, cuento y confío en que el Gobierno de España va a estar con nosotros, con nuestros agricultores, con nuestros trabajadores, y con nuestros vecinos", dijo el regidor socialista.

No se quedaron ahí las peticiones del alcalde. Fernando Delgado se refirió directamente a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gloria María Martín, presente en la comparecencia, a que "se invierta" y "se recupere" el Arroyo del Vilano. "El río Genil es peligroso, pero es que el arroyo es mucho más todavía. Es el que nos trae el peligro a Huétor Tájar por las inundaciones. Por lo tanto, pido que a través del Ministerio y a través de la Confederación se invierta todo lo posible en reconstruir lo más rápido posible el arroyo". En este punto incluyó las acequias de riego, "que han quedado destruidas".

Un "gran acuerdo de país"

Tras escuchar al alcalde, Sánchez agradeció el "esfuerzo" de las administraciobes y los servicios públicos "para proteger las vidas" y a las administraciones "por dar una visión global para afrontar la recuperación". "En toda España es la séptima borrasca en lo que llevamos en lo que va de año", ha explicado Sánchez para contextualizar la situación vivida, sobre todo en Andalucía, donde los frentes no han dado descanso desde finales de enero. Una "nueva realidad climática" en la que la "ciudadanía nos exige estar unidos en el diagnóstico, la anticipación y la respuesta ante estos fenómenos". Por eso ha abogado por un "gran acuerdo de país para una realidad climática diferente a la tradicional, que nos debe poner a las administraciones de acuerdo con políticas comunes".

Por último, Sánchez ha pedido a los españoles continuar "en guardia". "Extrememos la precaución que se informen con medios contrastados para evitar desinformaciones" ante próximos temporales. "Quiero poner el valor trabajo servidores públicos. El trabajo en la respuesta común es muy relevante, es lo que nos piden los ciudadanos y lo que estamos haciendo", añadió.

Sánchez estuvo acompañado por la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, así como del delegado del Gobierno Pedro Fernández y el subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla. También formaron parte de la visita el delegado de la Junta, Antonio Granados, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, el coronel Francisco Javier Arteaga, y miembros del la II Unidad de la UME.