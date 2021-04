Una lección de igualdad: un profesor de Granada acude a dar clase vestido con falda

"Mi nombre es Pablo Santaella Barcos y yo veo una foto normal, el problema de hoy en día está en que mucha gente aún no lo ve así". Así arranca la publicación que Pablo Santaella, un profesor de Educación Física de un instituto de Granada, compartió en su Facebook el pasado 13 de abril, un post, que no tardó en hacerse viral por las redes, en el que además mostraba una fotografía suya, en la que se le veía vestido con una falda. Este docente granadino había acudido así a su centro escolar con el fin de concienciar a sus alumnos en materia de igualdad, tras una polémica que había tenido lugar en su clase unos días antes.

"Hoy he decidido ir a trabajar así (la mascarilla solo me la quité para la foto, no había nadie en el patio y estaba al aire libre) y el motivo fue debido a un problema que hubo en una de las clases a las que imparto Educación Física", prosigue el docente, que explicó que el objetivo era "transmitir al alumnado que cada uno puede vestirse o ponerse lo que quiera sin importar el que dirán".

La lucha contra los estereotipos es algo que desde hace años viene echando un pulso al clasicismo ideológico que durante los años venía marcando ciertas pautas a la sociedad. Durante los últimos años se ha trata de combatir ese pensamiento de que el azul era para él, el rosa para ella, el balón o el coche para el niño y la muñeca o la cocina para la niña, sin embargo, aún existe mucho camino por recorrer en una batalla que sigue presente y que gracias a este profesor granadino ha ganado más notoriedad estos días: la guerra contra los estereotipos y la educación en igualdad.

"Desgraciadamente estamos en una sociedad en la que priman los estereotipos, pero cada vez es más usual ver personas que visten fuera de la norma o diferentes de la mayoría uniformada", proseguía Santaella en su post, en el que además relató cómo había "recibido gran cantidad de preguntas, comentarios e incluso piropos por parte del alumnado", por acudir al centro con una falda, una prenda de vestir que usa cualquiera de sus compañeras diariamente sin que siquiera se note un atisbo de relevancia por ello.

Según comentó este docente, ante las preguntas y comentarios que recibió en el centro educativo, las respuestas "a todos eran naturales, quitándoles importancia, que vieran que soy el mismo maestro con pantalón que con falda". Con ello, el docente trató de concienciar e impulsar esa educación en materia de igualdad para que quienes lo desean puedan vestir "como les apetece" sin imposición de ningún tipo de estereotipo.

"Todo esto es educación, la que demos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, y que conste que no incito a los niños a que se pongan falda, ojo, pero sí a ponerse lo que realmente les gusta y apetece, a mi la falda de hoy no me gustaba, pero si me apetecía ponérmela, porque por eso elegí esta profesión, para transmitir valores, enseñar contenidos, ayudarles a ser mejores personas, darles mi cariño y apoyo etc.", indicó Santaella.

Precisamente, esto lo fue transmitiendo a sus alumnos al término de cada clase cuando al finalizarlas les preguntaba: "¿He dado la clase peor que ayer que venía en pantalón?", algo que recibía una respuesta unánime: "No".

"Soy de los que piensa que esta profesión es vocacional, y yo siempre lo he tenido claro, mejor o peor, pero intento hacer mi trabajo lo mejor posible", finalizaba el docente en su escrito publicado, que ha sido compartido ya más de 12.000 veces. De esta forma, este profesor granadino ha dado una lección y un paso más en la educación de igualdad en un ámbito precisamente crucial para ello: un centro educativo.

La publicación en Facebook