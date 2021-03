La ilógica de los datos del coronavirus en Granada: de 0 a 88 hospitalizados en solo un día

Uno de los problemas que los expertos y los estadísticos están encontrando con el coronavirus en España es la recaudación de datos. Lo fue desde el principio de la pandemia, pareció arreglarse con el paso de los meses, pero aun así, siguen teniendo días absolutamente caóticos y que rompen cualquier tipo de análisis. Y hoy es uno de ellos. A la ya mala costumbre de no informar en fines de semana se suma la ilógica del dato de hospitalizaciones nuevas por coronavirus en el reporte de este martes: según los datos facilitados por la Junta de Andalucía, 88 personas ingresaron ayer en los centros asistenciales granadinos (13 en UCI) cuando en el día anterior no se contabilizó ninguno. Y no es normal. También ha sido muy serio el empuje de los fallecidos, con 17 en solo un día cuando la tendencia era a la aminoración de decesos por Covid-19. Son malas noticias a las que hay que poner un asterisco, sin saber si son reales o fruto de reajustes. Lo único que parece fiable es el número de contagios sigue estabilizándose, aunque hoy con un descenso significativo de la tasa de incidencia, que vuelve a niveles del viernes pasado.

Al caso, las hospitalizaciones, que baten una cifra récord, un tope que no tiene sentido alguno salvo que se trate de una acumulación de datos de varios días. Se viene de un día sin ingresos y sin entradas en las unidades de críticos, y se ha pasado de ahí a 88 y 13 ingresos, respectivamente. Ni en la primera ni en la segunda ola de la pandemia se produjo un salto de tal magnitud. Es simplemente inaudito y carente de cualquier tipo de la lógica de este coronavirus, del que ya se lleva un año conociendo su comportamiento. A esta hora, la Junta de Andalucía en Granada no ha ofrecido ninguna explicación oficial acerca de este dato.

No tiene sentido porque 88 hospitalizaciones nuevas no cuadran en el contexto actual de relajación contagios y de ingresos. El máximo de hospitalizados notificados más reciente fueron los 72 del 6 de febrero, que a su vez fueron el pico de la tercera ola. Es decir, se estaba en lo peor de la marea de contagios y de presión asistencial en la provincia, justo lo contrario al momento actual... Pero es que el dato tampoco cuadra con la lógica según fecha de diagnóstico. Con estos datos, el día con mayor número de hospitalizados que dieron positivo fue el 22 de octubre (en fase expansiva de la segunda ola) con 85 ingresados. Ese día se notificaron 6. El segundo máximo fue el 20 de enero con 81 (también en ascenso de la tercera ola). Se notificaron 8.

Sí que es cierto que el dato de hospitalización real se ha visto acrecentado en el último parte y de forma muy seria, aunque sin la contundencia de los nuevos ingresos. Según el parte se habla de 256 ingresados totales, que son 18 más que ayer, de los cuales 192 están en planta Covid (19 más que el dato del lunes) y 64 en Cuidados Intensivos (1 menos que registro del día anterior). Solo cuadra también en esto una acumulación de cifras no dadas en días anteriores, y lo corrobora un dato al que ha tenido acceso esta redacción: entre la mañana de ayer y la de hoy, en el San Cecilio, solo se contabilizaron 2 nuevos ingresos por coronavirus. Solo con los datos del parte de mañana se podrá certificar si es una cambio de tendencia muy serio o la citada acumulación de cifras.

También tiene pinta de obedecer a un acumulado de datos la cuantía de vidas que se ha cobrado el coronavirus en Granada en las últimas 24 horas. El parte habla de 17 muertos por el patógeno cuando en la última semana no se superaba la decena. Según el desglose por fecha de diagnóstico, tras ocho días se registran los primeros fallecidos por Covid-19 en la provincia del mes de marzo, con positivos de los días 1 y 2. El resto siguen datando de días previos al 27 de febrero, la fecha que era más reciente hasta ayer de muertos por SARS-CoV-2. Aun así, este tipo de subidas no es tampoco extraño en el apartado de fallecimientos.

Los datos que sí responden a la actual tendencia del coronavirus en Granada es el de los contagios. Los vaivenes que suelen producirse en los momentos de bajada y estabilización de cada oleada confirman el final de la fase de descenso acelerada. Ayer lo hizo con malas noticias, hoy con mejores. Sobre todo con la tasa de incidencia a 14 días, que ha vuelto a un nivel similar al del viernes pasado, cayendo de los 183,6 de ayer a los 171,7 de hoy por cada 100.000 habitantes, acercando de nuevo a Granada a la tasa de 150 que es la estimada para ampliar los horarios de cierre de los bares y comercios. En la capital, además, da un bajón de tal manera que se queda a 18 puntos del nivel 150 (167,8). Es la cifra más baja desde septiembre pasado.

Sin embargo no hay que echar las campanas al vuelo. La ratio de los últimos 7 días por cada 100.000 personas sube con respecto a ayer, aunque por suerte muy poco (de 82,7 a 83,4). Y es que siguen siendo prácticamente 18 puntos más que los que había el jueves pasado. Por eso hay estabilización con tendencia a la subida leve. Otro dato que lo corrobora son los contagios notificados: son 47, exactamente los mismos que el martes anterior. Y un aviso: teniendo en cuenta que el miércoles pasado el dato de contagios estuvo claramente contaminado por el puente de Andalucía, casi seguro que la comparación subirá mañana, y de ahí las tasas de incidencia.

Los curados suman 347 en el último parte, llegando a un total de 52.731 en toda la pandemia, y dejando los casos activos en 15.373. En cuanto a vacunación se nota el freno en la administración de dosis a mayores de 80 años por la falta de llegada de viales se pusieron 1.446 vacunas, de las cuales 1.002 se correspondieron a la compleción de la pauta (el 69,29%). Hace una semana se administraron exactamente 3.150.