¿Qué pasará este año con las luces de Navidad en Granada?

La duda está en el aire. Entre tanto plan de eficiencia energética y ahorro, que ha limitado la iluminación de comercios y edificios públicos, la pregunta ahora es, ¿qué pasará con las luces de Navidad? ¿Cuándo se encenderán? ¿Durante cuántas horas? ¿Se apagarán también a las diez como los escaparates? Pues la cuestión no está del todo clara.

La realidad es que el encendido de la iluminación de Navidad está dentro del plazo en vigor del plan de ahorro energético del Gobierno, que durará hasta el 31 de diciembre de este año, si no hay prórrogas, algo muy probable. Por esta norma general, la iluminación de Navidad podría verse sometida a restricciones igual que el resto de iluminación artística. Porque, por ahora, no está en ninguna excepción como sí pasa, por ejemplo, con los monumentos.

Además, la Junta de Andalucía se ha enredado en los últimos días con este asunto. Llegó a plantear la intención de regular la iluminación navideña este año para ahorrar pero después se retractó. Lo que quería poner encima de la mesa es que no se encendiera el alumbrado navideño antes del 8 de diciembre, Puente de la Inmaculada, la fecha elegida habitualmente para encender el alumbrado navideño aunque en los últimos años incluso se ha adelantado en algunos municipios para aprovechar el tirón comercial y turístico. Además, plantea limitar las horas de alumbrado excepto los días propiamente festivos y acotar su uso entre el 22 y el 6 de enero. Una propuesta que generó de inmediato críticas internas, como la del propio Ayuntamiento de Málaga, obligó a recular.

El Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, encendió el año pasado las luces el 1 de diciembre, por lo que con la norma de la Junta se vería obligado a retrasarlo este año. Pero es más, en 2019 y en 2020 lo hizo el 29 de noviembre.

En Granada, el concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento, Jacobo Calvo, espera que la iluminación de Navidad entre en una excepción del plan estatal para que no afecte. Según Calvo, las luces son led y el gasto en consumo es mínimo en este caso. Además, hay que valorar otros condicionantes para no tocar el alumbrado navideño, en este caso su efecto sobre la población en las fiestas y la dinamización del comercio. Por tanto, su retorno sería más beneficioso que su limitación.

"Son led y tienen un consumo mínimo que no llega a los 12.000 euros. Pero podemos caer en esos planteamientos pero hay que tener en cuenta la de familias que comen del montaje y desmontaje. Genera economía porque además las empresas habitualmente van subcontratando en el territorio para su instalación. Es verdad que hay que minimizar el impacto en el consumo eléctrico pero prácticamente el 100% es Led", explica.

Calvo está expectante frente a lo que pasará de aquí a diciembre y plantea una excepcionalidad a la norma porque "también repercute en el sector del comercio y de la hostelería". "Habrá que ser flexible en cuanto al tipo de iluminación ya que el consumo que tienen con led no es el mismo que cualquier edificio municipal o vivienda particular y hay que construir con ese planteamiento de responsabilidad. Si no, mal vamos", asegura el concejal.

Además está la cuestión turística. Las ciudades 'compiten' en los últimos años por engalanar sus ciudades ante la creación de un turismo de Navidad que escoge ciudades precisamente por la iluminación que ponen para ver los espectáculos de luz y sonido que generan.

El borrador de decreto de la Junta, que tiene que mandar sus propios planes de ahorro al Gobierno, recomendaba a los ayuntamientos regular mediante ordenanza fiscal el control de las luces navideñas. Una regulación que todavía está en el aire y habrá que consensuar antes de dar al botón del encendido navideño.