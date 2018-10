El impuesto de construcción de la Mezquita, un pleito de dos décadas

La Comunidad Islámica de España sigue pleiteando, quince años después de la construcción de la Mezquita del Albaicín por la recuperación de 52.000 euros procedentes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del Ayuntamiento de Granada. La comunidad tiene tanto interés en recibir esta cantidad que ha llevado el asunto hasta el Tribunal Superior de Justicia.

En concreto, solicitaban la devolución de 52.078,88 euros del total importe (71.561,37) abonado el 14 de noviembre de 2008 en concepto de liquidación complementaria por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras derivada del acta de conformidad por la obra de la construcción de la Mezquita del Albaicín inaugurada en 2003. Cuando se inició la construcción existía una Ordenanza Fiscal que proponía una bonificación del 2% del impuesto a las obras nuevas que se desarrollaran en el barrio del Albaicín. Esta es la ayuda que de la que deseaba beneficiarse la Mezquita y que ahora, veinte años después, sigue en el aire.

La inaguración de este centro se produjo 22 años después de la compra de los terrenos

En primer lugar la Comunidad Islámica llevó al asunto al Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Granada que finalmente no se pronunció. Ahora, el TSJA reconoce que este Juzgado debería haberse pronunciado en su momento pero, no entra a resolver el asunto al entender que tampoco es de su competencia. También le indica a la comunidad que el método elegido para reclamar el dinero no es el oportuno.

El templo musulmán, el primero que se ha construido en la ciudad desde 1492, fue edificado con aportaciones de fieles de todo el mundo. No obstante, su principal benefactor fue el emir d Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), Jalid bin Sultan al Qassimi, quien presidió junto a su hijo el acto de inauguración, al que asistieron autoridades locales y diplomáticos del mundo árabe.

Tal y como publicó este periódico en 2004, la inauguración del centro religioso musulmán se produjo veintidós años después de que se adquirieran los terrenos para su construcción en el Albaicín. Fue a mediados de los ochenta cuando la comunidad adquirió el solar situado frente a la iglesia de San Nicolás que también fue tiempo atrás Mezquita. En ese periodo sus promotores tuvieron que hacer frente a multitud de problemas urbanísticos y económicos para poder culminar el proyecto que todavía hoy está inmerso en pleitos a cuenta del ICIO.

Los promotores de la Mezquita, situada en pleno corazón del Albaicín, junto al Mirador de San Nicolás, quisieron desde el principio hacer un llamamiento a la tolerancia. Tan sólo se registró un hecho aislado, como fue la aparición de pintadas en el barrio. Para reafirmar esos lazos, la Mezquita ha organizado desde su inauguración multitud de actos para generar esa convivencia.