El incendio del cerro de San Miguel de Granada arrasa 100 hectáreas y ya se piensa en la reforestación del monte

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha estado esta mañana en el puesto de mando del Infoca desde el que se coordinan las labores de extinción del incendio que desde ayer por la tarde afecta al monte de San Miguel y que ha entrado en el área de la Abadía del Sacromonte, afortunadamente sin afectar al monumento.

Según el alcalde, el fuego preocupa todavía aunque ya esta mañana a primera hora se ha dado por estabilizado por parte de los técnicos del Infoca. Y aunque aún no hay datos finales de la superficie afectada, Cuenca ha dicho que el fuego ha arrasado unas 100 hectáreas de monte, principalmente pinar. "Aún queda un trabajo importante para darlo por extinguido y desde aquí felicito a todo el equipo por la coordinación entre el Infoca y los Bomberos de Granada, que preservaron especialmente la Abadía, que fue el momento más delicado ya que desde la misma tapia tuvieron que defender la Abadía y afortunadamente ya no hay peligro". El monumento ha quedado rodeado por los rescoldos del fuego pero no ha afectado a la edificación "gracias al despliegue" de los efectivos en la zona.

Esta misma mañana está previsto que se incorporen de nuevo los medios aéreos para seguir refrescando la zona del incendio y terminando con los últimos rescoldos que quedan en la zona, principalmente del barranco, donde los operativos han estado trabajando toda la noche.

Dos o tres años para regenerar

"La pronta respuesta evitó males mayores", destaca Cuenca, que asegura que "desde ya nos ponemos a trabajar para evaluar la situación, coordinar y pensar en la pronta reforestación". "Tenemos que pasar el dolor por la imagen y el daño en el monte pero trabajamos ya en los trabajos de reforestación de la zona", ha dicho el alcalde. De hecho, este mismo miércoles habrá una reunión de las distintas áreas municipales para coordinar esos trabajos. Según lo que le comentan los técnicos al alcalde, en dos o tres años podría estar reforestada la zona. Lo que sí se trabajará es porque la reforestación no sea con pinos, una práctica habitual pero que después tiene sus consecuencias ya que son especies que arden con más rapidez.

De hecho, esta era una zona originaria de encinas y después se plantaron pinos, por lo que el alcalde asegura que "hemos aprendido" y que se apostará por esa especie inicial.

Una barbacoa junto al mirador de San Miguel

Sobre el origen del incendio, aunque todavía no ha concluido la investigación, se ha podido identificar que fue una barbacoa de una pareja de excursionistas junto a la placeta de San Miguel, junto al mirador, el foco principal del incendio. Los dos excursionistas fueron detenidos ayer y el alcalde espera "que caiga todo el peso de la ley" sobre ellos por este delito ambiental.

En la mañana de hoy se sigue trabajando en los barrancos, en los rescoldos humeantes, para poder dar por controlado y extinguido el incendio.

El jefe de Bomberos de Granada, Gustavo Molina, ha destacado que se desplegó todo el Parque Norte de Bomberos y el grupo de acción forestal específico para estas intervenciones. Coordinados con el Infoca, llegó a haber unos 150 efectivos trabajando. La tarea de los Bomberos se centró primero en las cuevas y después en esa defensa de la Abadía. Una vez concluida la protección de viviendas y el monumento, pasaron a la zona forestal junto al Infoca.