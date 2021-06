La tasa de incidencia en Granada capital, fortín de un coronavirus que se resiste a irse

La pandemia sigue estancada en Granada, aunque manteniendo es ligera tendencia al alza registrada la semana pasada. Aunque por concretar, se estanca la pandemia en contagios. Porque en el resto de parámetros todo va bien gracias a la vacuna. Por desgracia hay que lamentar la primera muerte por coronavirus en los últimos cinco días en la provincia, aunque la hospitalización nueva se mantiene en datos mínimos y los curados han vuelto a ser más que los contagios, lo que disminuye la cifra de activos contagiosos ahora mismo. Y aunque las tasa suben, con significatividad en la capital, que rebasa los 300 casos, los contagios contabilizados con respecto a hace una semana han bajado de 206 a 190.

Precisamente esa cifra notificada hoy, correspondiente al fin de semana, aparte de reflejar ese descenso de casos, señala claramente el estancamiento. Aunque se refiera a datos de dos días (sábado y domingo), desde el miércoles pasado los guarismos se mueven en la misma decena: 199, 200, 198 y ahora 190. Los acumulados hasta ahora cada siete días también son casi clavados: 1.047 hoy, y las semanas anteriores 1.035, 1.050 y 1.049. El aumento de casos es de solo un 1,16% cuando el sábado estaba en más de un 5%, por lo que hay cierta relajación.

Las tasas de incidencia van subiendo levemente, como una marea, que poco a poco va cubriendo, pero que en ningún momento estalla. Es la población no vacunada, es decir, la más joven la que hace que la velocidad de descenso no solo sea tal, si no que suba pero con suavidad. La provincia llega tras el fin de semana a los 209,1 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, poco más de ocho puntos, y con 96,5 en la ratio a siete días, siete casos promediados más que los que había el viernes, último día de datos hasta hoy.

Es la capital donde el coronavirus se está haciendo fuerte, pero no la única zona donde crece, ya que lo hace en la Sur, y en la Metropolitana están casi igual. En la ciudad la ratio supera los 300 casos y en dos semanas ha incrementado su incidencia 50 puntos. Por calibrar, subidas de este tipo se daban en casi días consecutivos antes de las vacunas. Son 303 casos de tasa de IA (+20 aproximadamente), que abarcando todo el distrito son 300 clavados, 15 puntos más que hace una semana.

En el área Metropolitana de salud baja la incidencia pero solo dos décimas y se queda en 205,3, mientras que en la Costa y Alpujarra sube más de 15 puntos, pasando a tener 161,8 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas, en la Nordeste es exactamente la misma que había el viernes pasado (69,6).

Los hospitales son los que están dando la de cal y la de arena. Lo bueno está en las nuevas admisiones hospitalarias, que se mantiene en niveles muy bajos, y que tras el fin de semana, solo ha visto el ingreso de tres personas, ninguna de ellas en UCI. Son ya diez días notificando menos de diez ingresos diarios Sin embargo, la situación de presión hospitalaria se está agravando, aunque de forma lenta. En el parte de hoy se habla de 9 personas más ocupando camas por coronavirus que ayer, y es cuarto día de subida de la presión, lo cual no se daba desde finales de marzo.

Cierto es que los niveles sobre los que se produjo ese repunte no son los mismos, ya que se está en una fase de descenso de hospitalizados, pero no es bueno que se recupere camino ganado. Ahora mismo por 743 ingresados devuelven a Granada a la situación de hace una semana, cuando había 77, y 21 más que los que había el jueves. Por cuadro clínico suben los pacientes en planta a 56 (+8 y también 22 más que el jueves) y 17 en UCI (+1).

Los casos activos descienden debido a la notificación de 425 curados y de, por desgracia, el primer fallecido en los últimos cinco días, y que elevan el precio de la pandemia a 1.779 víctimas mortales en Granada. Son ahora mismo 2.478 positivos activos en la provincia, la primera bajada en nueve días.

Las vacunación cierra con los datos de hoy la semana pasada y lo hace con récord de dosis administradas en siete días con 72.501, que son 1.867 más que la anterior, que había superado la plusmarca. El domingo se pusieron 880 inyecciones, la gran mayoría para completar la pauta (513). Se baja de las 1.000 vacunas en un domingo por primera vez en dos semanas.

Esto hace que los porcentajes de población cubierta, justo a los seis meses del comienzo de la campaña, sea de un 36,3% al completo (333.651 personas) y del 54,2% con al menos una dosis administradas (497.968). En total, en medio año, se han puesto 801.424 vacunas.