La apertura de colegios, escuelas infantiles y ludotecas en verano en Granada, pendiente de la Junta

Escuelas infantiles, ludotecas y programas como el ideado por la Consejería de Educación para abrir colegios en verano dependen ahora de las decisiones que tome la Junta. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 del 21 de junio y establece que, en estas semanas, y para aquellos territorios que estén en fase 2 "o posterior", como es el caso de Granada, "las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación" de la actividad presencial, que quedó cortada para 201.000 alumnos matriculados en la provincia en todas las etapas no universitarias el pasado 16 de marzo. Esto afecta a los centros no universitarios (la Universidad de Granada ya anunció que no retomaría la presencialidad en lo que queda de curso) y son las autonomías las que deben ejecutar estas medidas.

La norma ahora aprobada establece que "durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible y aunque no fuera ésta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros". El consejero de Educación, Javier Imbroda, señaló que las escuelas infantiles podrán abrir en julio si así lo autorizan los ayuntamientos. Además, el próximo jueves hay prevista una nueva reunión con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para trabajar en el diseño del nuevo curso escolar. Imbroda afirmó que las escuelas infantiles, en caso de abrirse, lo harán como servicios de ludoteca o de entretenimiento para facilitar la conciliación, no para prestar servicios educativos.

Sí será muy probable que abran los 52 colegios que participan en el programa estival de refuerzo educativo, ideado por la Junta, previsto para el mes de julio y al que las familias pueden inscribirse del 12 al 18 de este mes. Educación ya ha hecho pública la resolución de centros participantes y el número de docentes seleccionados para esta iniciativa.

Otros servicios destinados a menores, como los campamentos de verano, han iniciado a ofertarse. Es el caso de Kids&Us. Otras iniciativas, como el campus infantil que organiza la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y Telecomunicaciones trabaja estos días en conocer la demanda y valorar junto a Prevención la posibilidad de ofertarse.