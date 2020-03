"Por fin los hombres han aprendido que quien ama no humilla, ni mata ni maltrata”, o “Queda demostrado que mostrar los sentimientos no es algo solo de mujeres ytampoco es algo que solo hagan las mujeres” son titulares que no se escuchan en los informativos ni se leen en los periódicos. Estos títulos que marcarían el fin del machismo en la sociedad se han dado hoy en la Fuente de las Batallas. Se trata de un acto reivindicativo desarrollado por la asociación feminista Comunicadoras Granada que ha tenido como título Informativo feminista, las noticias que nos gustaría contar.

El encuentro ha sido desarrollado por algunas de las profesionales del periodismo y la comunicación de la ciudad que también han leído el manifiesto de la Red Estatal de Comunicadoras Feministas. El texto recoge no solamente la obligación ética de realizar un periodismo feminista, también reivindican uno por uno todos los puntos de #LasPeriodistasParamos de 2018: "lucha contra la brecha salarial, techo decristal, precariedad, acoso laboral y en redes, y corresponsabilidad".

La Asociación Comunicadoras Granada toma como suyas las reivindicaciones con las que las que miles de profesionales del sector salieron a las calles de ciudades y pueblos el 8 de marzo de 2018. “Con esta nueva fuerza y con las lecciones y aprendizajes de todas las mujeres que en la historia común y familiar han luchado desde hace décadas por un mundo mejor, libre de discriminación y violencias hacia nosotras, estamos convencidas que podremos mejorar nuestra sociedad”.