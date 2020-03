"Estoy como todos hasta arriba organizando el trabajo más la familia", responde a la petición de entrevista Carlos Suñé, jefe de un grupo investigador en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra dependiente del CSIC, con sede en Granada. Al trabajo habitual de un científico se une la tarea divulgadora de arrojar luz en los medios de comunicación. Este biólogo molecular, que hizo su tesis sobre un tipo de coronavirus que ataca al ganado porcino, saca tiempo en medio de la actividad frenética laboral y personal de estos días para contestar por correo electrónico –ese medio que ha vuelto a cobrar la fuerza que nunca ha dejado de tener– una entrevista en la que destaca la paciencia como una clave para la población y para los investigadores.

–¿Qué es el Covid-19?

–El término Covid-19, del inglés Coronavirus Infectious Disease 19, designa a la enfermedad que causa el virus SARS-CoV2. No hay que confundir los términos. Este es un error común que se ve demasiado a menudo en los medios de comunicación.

–¿Es tan terrible como parece por la situación de crisis sanitaria que ha generado?

–El SARS-CoV2 se propaga con mucha facilidad y al ser 'nuevo' el cuerpo humano no tiene una inmunidad específica frente al mismo. Produce letalidad, sobre todo en edades avanzadas y con problemas de salud previos. Todo ello hace que sean muchas las personas que necesitan de tratamiento hospitalario y como podemos comprobar no hay sistema sanitario que pueda ofrecer tratamiento adecuado a un número tan extraordinario de pacientes. Por eso son importantes las medidas de aislamiento para tratar de frenar o enlentecer el número de contagios y no saturar al sistema sanitario y que pueda ser capaz de tratar de forma adecuada a los pacientes infectado.

–¿De todas las teorías que se están poniendo sobre la mesa, cuál es la solución que le parece más viable o efectiva?

–El aislamiento se ha mostrado eficaz para frenar la propagación del virus. El diagnóstico precoz con los ensayos de PCR son fundamentales para aislar los individuos que portan el virus, sean sintomáticos o asintomáticos. Los países que han logrado contener la propagación inicial del virus han sido aquellos que realizaron ensayos masivos a la población en los momentos iniciales de la pandemia.

–¿Cuánto tiempo se necesitará para restablecer la normalidad?

–Dado el nivel de contagio del virus en la población, la fecha de instauración de las medidas de aislamiento y el ejemplo de otros países, es previsible que necesitemos de muchas más semanas para conseguir ralentizar y disminuir el nivel de contagio. Hay que ser pacientes y extremar al máximo las medidas de seguridad e higiene.

–¿Le sorprende como investigador que haya irrumpido esta pandemia ahora?

–El salto de virus presentes en animales al ser humano no es nuevo. Cada cierto tiempo se produce, por ejemplo, las infecciones de los anteriores coronavirus SARS y MERS en las últimas décadas, que pudieron ser controladas en un espacio geográfico limitado. No es la primera infección con la que se enfrenta el ser humano y no será la última. Hay que ser conscientes de ello y aprender de la situación actual para enfrentarnos con éxito a futuras infecciones.

–Angela Merkel afirma que no vivíamos un escenario similar desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le llama más la atención de esta crisis sanitaria a nivel mundial como científico?

–De forma negativa, que se hubiera infravalorado el virus y no hubiera habido una respuesta global de actuación frente a la pandemia en el momento adecuado. De forma positiva, el gran esfuerzo que los sanitarios están llevando a cabo con los pacientes.

–Se habla de que China avanza hacia una vacuna, así como hay otras empresas de países europeos que afirman estar en el camino. ¿Cómo valora estas informaciones?

–En el momento actual, China y EEUU están ya realizando ensayos clínicos con el fin primero de demostrar su seguridad y segundo de comprobar que son efectivas contra el virus. Otros países, incluso el nuestro, están asimismo avanzando en la obtención de una vacuna. Todo ello necesita tiempo y tendremos que esperar aproximadamente un año o algo más antes de que una vacuna efectiva pueda ser aprobada por las autoridades sanitarias y comercializada. Por ello son igualmente importantes los esfuerzos en conseguir fármacos antivirales que limiten la propagación del virus mientras se consigue la vacuna. Recientemente la OMS ha puesto en marcha un ambicioso ensayo clínico mundial para encontrar los tratamientos más eficaces contra el virus SARS-CoV2.

–¿Hay organismos e instituciones que hayan contactado con usted y su equipo?

–El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que pertenece el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (IPBLN), ha puesto todos sus efectivos, personal y experiencia a disposición de las autoridades sanitarias, quienes conocen nuestra disposición y valía que no dudo será utilizada en caso de ser necesario. Asimismo, el IPBLN se ha sumado a la campaña de donación de material sanitario y equipos de protección individual a los hospitales públicos de la región través de la plataforma logística sanitaria de Granada para luchar contra el coronavirus SARS-CoV2.

–¿Qué consejos les daría a los ciudadanos?

–Que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que extremen las medidas de higiene y que tengan paciencia.

–A nivel personal, ¿cómo lo está viviendo?

–Como un ciudadano más, siguiendo las directrices de aislamiento y extremando las medidas de higiene. Como científico, siguiendo la evolución de la pandemia y los esfuerzos que numerosos laboratorios están llevando a cabo para combatirla.

–Esta crisis pone de manifiesto que no se puede dejar de invertir en ciencia. ¿Como sociedad hemos ninguneado a la ciencia?

–Hemos podido comprobar como gobiernos y organismos internacionales han destinado una gran cantidad de fondos a combatir la pandemia. Esto es bueno, claro, pero ese esfuerzo en financiar la investigación tiene que hacerse siempre. Esto es especialmente importante para España. No basta en invertir en ciencia cuando tenemos un problema. Hay que ser constantes y financiar al máximo posible tanto la investigación básica como la aplicada. Sin la primera no existe la segunda. Y tener en cuenta que todas las áreas científicas y tecnológicas deben ser objeto de constante investigación para estar preparados ante cualquier desafío o situación de emergencia. Invertir en ciencia es fundamental y nuestro país tiene que aprender de otros y tomar conciencia a nivel de la sociedad y de nuestros dirigentes de la importancia de la misma.