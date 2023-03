Una iniciativa en Internet recauda fondos para ayudar en la búsqueda del profesor Iván Montiel

Personal de la Universidad de Nueva York y amigos de Iván Montiel Robles han iniciado una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su familia en su búsqueda. El profesor universitario granadino, que trabaja en el país norteamericano, lleva desaparecido desde el pasado lunes 20 de febrero, cuando se le perdió la pista en la localidad granadina de El Valle.

Sus compañeros Lucrezia Nava y Junghoon Park han creado una página en la plataforma de micromecenazgo Go Fund Me para dar todo lo recaudado a su hermana, Ruth Montiel, que ha sido la encargada de pedir a través de redes sociales y de los medios de comunicación que no se deje de buscar a Iván.

La plataforma se abrió el pasado 28 de febrero y, a fecha de redacción de este artículo, lleva recaudados un total de 16.419 euros gracias a las donaciones altruistas de más de 114 personas.

Los compañeros y amigos de Iván en Estados Unidos no han parado de informar sobre su desaparición a través de las redes sociales, etiquetando a otras personas con relación con Iván para que su caso no caiga en el olvido. De esta forma pretenden desde el país norteamericano que la búsqueda siga y esperan poder encontrar a Ivan sano y salvo.

"Estamos recaudando fondos para apoyar a la familia en su búsqueda de Iván Montiel, profesor universitario en Nueva York que desapareció de Nigüelas, en la provincia de Granada, el lunes 20 de febrero", reza la descripción de la campaña, que también se puede leer en inglés. Con esta iniciativa esperan agilizar la búsqueda del profesor.

Según comentan desde el círculo personal y laboral del desaparecido en Estados Unidos a través de redes sociales, la familia ha decidido reforzar los esfuerzos de búsqueda con investigadores privados e iniciativas de comunicación extra.

La búsqueda se extiende a Cataluña

La búsqueda del profesor Iván Montiel se mantiene desde el pasado lunes 20 de febrero, día en el que se le perdió la pista, y ya se trabaja con la hipótesis de que el hombre podría estar fuera de Granada. La cartelería que se difunde por redes sociales en los últimos días ya incluye el texto en catalán para difundir la imagen de Iván Montiel en esa comunidad, a la que no se descarta que se haya podido desplazar en esta larga semana de rastreo.

El operativo en la zona de búsqueda, en los alrededores de Nigüelas, se cerró este lunes 27 tras una semana sin pistas que pudieran esclarecer la desaparición de este hombre, de 42 años y residente en Estados Unidos. El profesor se encontraba en esta localidad de Granada con sus familiares.

Pese a darse por agotado el rastreo en El Valle las tareas de búsqueda se mantienen tal y como marca en protocolo para estos casos, indicaron desde la Guardia Civil. Familiares de Iván siguen con la difusión de la imagen en redes sociales y también en distintos puntos de la provincia, como Granada capital, donde no se descarta que pueda estar. Una iniciativa a la que ahora se suma esta recaudación de fondos.

The police remain committed to finding #IvanMontiel. His family has decided to reinforce the search efforts with private investigators and extra communication initiatives. If you want to support Ivan's family, please contribute to this GoFundMe fundraiser: https://t.co/R6YYiRvIrL — GRONEN (@GRONENetwork) March 2, 2023

En los días en los que ha durado el operativo en la zona han participado miembros del Infoca, voluntarios, Bomberos, Protección Civil y agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, incluso el grupo de Actividades Subacuáticas, que intervino en la inspección de una balsa de agua. La semana de trabajo en la zona finalizó sin indicios que puedan señalar dónde está Iván.

De 42 años y 1,72 de altura, Iván usa gafas graduadas y en el momento de su desaparición llevaba pantalón vaquero azul, sudadera gris y chaqueta negra. Quien pueda informar sobre el paradero de este profesor puede llamar al 664 69 15 15.