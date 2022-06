¿Por qué un injerto capilar puede solucionar la alopecia en hombres y mujeres?

La pérdida de cabello afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque existe la falsa creencia de que los transplantes capilares son una cirugía exclusivamente para solucionar los problemas de alopecia del sector masculino de la población afectada. No obstante, esto no es cierto, las clínicas más reconocidas aplican en sus clínicas sus últimos avances en injerto capilar sn importar el sexo del paciente.

La caída de una cantidad de pelo excesiva preocupa cada día a más personas. Por este motivo, en los últimos años, han aumentado las consultas dermatológicas referidas a esta cuestión, así como las intervenciones de injertos de pelo. El trasplante o microinjerto capilar es una de las posibles respuestas al problema de la alopecia. No obstante, al tratarse de una técnica de elevada complejidad, los cirujanos especializados en este tipo de tratamientos tendrán que hacer una evaluación apra determinar su éxito.

Tanto mujeres como hombres pueden ser firmes candidatos a una intervención de injerto de pelo, a pesar de que siempre se ha creído que era una técnica exclusiva para los hombres. En este sentido, la alopecia femenina puede requerir de un trasplante de pelo de calidad como el ofrecido por cliniFUE. Lo más importante es que el experto estudie en profundidad la causa, el origen y los motivos que provocan la alopecia y haga un estudio completo, con un análisis y un diagnóstico que indique que el transplante capilar es el mejor tratamiento posible para su caso particular.

¿Qué es el Métido FUE?

En cliniFUE.es utilizan las más avanzada tecnología para llevar a cabo injertos de pelo y resolver los problemas de alopecia. La técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares) es el más innovador tratamiento no invasivo de trasplante de cabello. Se lleva a cabo en casos de alopecia o pérdida excesiva de cabello, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Hay que recordar que solo se emplea el término de alopecia cuando se refiere a la pérdida de más de cien cabellos al día.

La técnica FUE extrae los folículo de las áreas donantes del paciente, generalmente la parte posterior y lateral de la cabeza. Posteriormente, se realizan incisiones en el área receptora y se realiza el injerto. Los pelos que han sido donados no vuelven a caerse porque han sido extraidos de zonas que están programadas genéticamente para crecer durante toda la vida. Una de las mayores ventajas para los pacientes de esta técnica novedosa es que la extracción individual y su posterior transplante no hace necesario que se den puntos y, por lo tanto, no deja cicatrices visibles.

Casos reales de cliniFUe.es

No todas las clínicas se atreven a publicar casos reales de injerto capilar, por eso encontrar una que sí las publique genera un alto nivel de confianza. Es una forma eficaz de demostrar que se realizan intervenciones profesionales y que se consigue el más alto grado de satisfacción por parte de los pacientes.

Como todo el mundo sabe, Turquía es líder mundial en trasplantes de pelo, cliniFUE realiza sus intervenciones en uno de los más prestigiosos hospitales de Estambul, el LIV Hospital. Parte del equipo que de esta clínica está formado por españoles que han pasado, en primera persona, por la experiencia de un trasplante capilar método FUE en Turquía. Esto hace que no solo entiendan perfectamente a sus pacientes por hablar en el mismo idioma, sino que además gozan de la empatía de quien ha pasado por las mismas inseguridades, inquietudes, preocupaciones, nervios y dudas antes de someterse a esta intervención.

El origen de esta clínica está, precisamente, en darse cuenta, tras vivir la experiencia de un transplante en Turquía, de las carencias que presentaban otras empresas que ofrecían estos servicios. Así, se decidieron a crear un servicio de mayor calidad. Para lograrlo, han formado a un equipo exclusivo, experimentado, de calidad, que ofrece a sus pacientes la máxima seguridad desde el primer momento.

Qué ofrece cliniFUE

La principal ventaja de confiar en una clínica especializada como cliniFUE es la tranquilidad y seguridad en un resultado óptimo. Ver los casos reales que presentan en su web consigue que el paciente se haga una idea muy clara de lo que puede esperar. Aunque cada persona es un mundo y no todos los transplantes capilares ofrecen los mismo resultados, en su web se puede ver una amplia variedad de resultados, no mostrando solo los casos de mayor éxito.

Así mismo, depositando la confianza en esta clínica, se contará con uno de los mejores equipos especialistas en el método FUE de trasplante capilar en Turquía, el doctor Hamid Aydin, con más de 20 años de experiencia, en uno de los mejores y más exclusivos hospitales de Turquía, el LIV Hospital en Estambul. Este hospital de lujo, perteneciente al Grupo Medical Park, ha obtenido la certificación internacional JCI, organización que trabaja por la seguridad y calidad de los pacientes a nivel internacional.

Además de recibir la atencién en uno de los mejores hospitales de Turquía, durante la estancia en este país, los pacientes estarán alojados en un lujoso hotel de 5* de reconocida calidad, de manera que se tiene la mejor experiencia posible en una estancia de lujo, sin tener que preocuparse de nada absolutamente.