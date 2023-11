El instituto de Granada que aplica la política 'móvil cero'

"Están más tranquilos, que respiren". Así resume el director del IES Los Neveros, Juan de Dios Rodríguez, los efectos de la política 'móviles cero' que aplica el instituto de Huétor Vega desde que comenzó el curso. "Nos propusimos prohibir los móviles en el instituto". El motivo de esta restricción, añade Rodríguez, está en la necesidad de poner coto a ciertos comportamientos que no sólo se dan en este centro educativo y que, vistos con perspectiva, revelan la necesidad de regular la presencia de terminales en las aulas.

Los móviles sirven para casi todo. Son reloj despertador, diccionarios, agendas, ventanas al mundo. Pero su uso implica también cuestiones menos amables. La experiencia vivida en los últimos años propició que el el IES Los Neveros, con 380 alumnos de ESO y primero de Bachillerato, se decidiera parar un momento y pensar. Qué está pasando y qué se puede hacer.

"Sólo traían problemas de indisciplina", alega el director del instituto, que señala que el mal uso de los dispositivos se había convertido en un elemento disruptivo. Rodríguez reconoce que existen casos de "adicción", no sólo en su centro sino en todos, una cuestión en la que los centros llegan hasta donde llegan y se plantea como preciso tomar conciencia. "Es algo que hay que tratar desde salud mental", sopesa el educador.

"Los menores no son conscientes de que lo que queda escrito permanece", valora sobre los problemas de convivencia detectados. Grabaciones, toma de imágenes sin consentimiento que luego aparecen en las redes, comentarios inapropiados... Eso era parte del "día a día", cuestiones que, a juicio del director, deben llevar a una reflexión. Esas situaciones llevaron al centro a tratar el "mal uso" de los dispositivos con el convencimiento también de que "podemos trabajar sin el móvil". Sobre qué se hace de malo con los terminales, el responsable del centro añade que "no es tanto el número de incidencias como la gravedad". "Grabar a un menor y colgar esas imágenes en una red social es grave, y si a eso le añadimos insultos... La gravedad del mal uso no se ha ponderado", reflexiona sobre la falta de información y formación que tiene el alumnado sobre las consecuencias que pueden tener algunos de sus actos.

En la inmensa mayoría de los centros educativos el uso del teléfono móvil en clase está terminantemente prohibido y su uso conlleva consecuencias, pero el alumnado lo lleva en la mochila. En el IES Los Neveros eso está también prohibido. "El profesorado se comprometió a no emplear" terminales y "también" se explicó a las familias, recuerda el director del instituto. "Se les ha mandado información" y también instrucciones de cómo contactar con los escolares en caso de que sea necesario. En el IES Los neveros reciben las llamadas y el profesorado transmite el mensaje a los menores, tal y como ha ha hecho en los colegios e institutos hasta la irrupción de los móviles.

El alumnado sale de casa sin en terminal y quien lo necesita llevar lo debe dejar a la entrada del centro a primera hora. A la salida lo recoge. En medio, seis horas y media sin pequeñas pantallas. No hay excepciones. Si alguien cae en la tentación la sanción es un día de expulsión. Desde que comenzó el curso se han incautado doce terminales y sancionado a sus respectivos propietarios, un dato que el director valora positivo si se tiene en cuenta que en el centro hay casi 400 matriculados.

"En general las familias están contentas con que dejen el móvil en casa", valora Rodríguez. "Antes o después se abordará a partir de qué edad" es necesario tener un móvil. Mientras llega esa regulación, en el centro tienen claro que un menor de 11 años no lo necesita. "Si pasa algo en su casa, que nos llamen a nosotros", indica sobre la política instaurada en el IES.

Ahora en este centro durante seis horas y media "están más tranquilos, respiran. No les ves la cara iluminada" continuamente para ver la hora o si han recibido una notificación.