Del insulto a Chaves a la censura

Ahora no gritaría "corrupto" y mucho menos "cabezón" al presidente de Andalucía en un acto público universitario. Tampoco participaría en una protesta tan airada como para ser detenido por una agresión al máximo dirigente del País Vasco. Encauzaría sus ideas de otro modo, por escrito; justo como se ha dirigido ahora al alcalde de su municipio (Pinos Puente) para pedirle la censura de una obra teatral que considera "radical". Han pasado 15 años y Antonio Manuel Duarte Serrano, aquel universitario que hoy es presidente local del Partido Popular, asegura que han cambiado sus formas, pero no su modo de pensar.

El nombre del portavoz del PP en el Ayuntamiento de este pequeño municipio granadino ha dado la vuelta a España estos días por sus reparos a la obra teatral que tiene previsto representar allí Alberto San Juan. Pero el concejal Duarte, de 33 años, ya acumula cierta experiencia en esa proyección mediática poco favorecedora.

Duarte asegura que los episodios de su juventud no han sido un lastre en su carrera política

Se ha dicho estos días que cuando era muy joven, en octubre de 2003, fue detenido por un intento de agresión a Juan José Ibarretxe en un acto de la Facultad de Derecho de Granada al que acudió el dirigente vasco. Sólo se difundieron entonces las siglas del supuesto agresor y su imagen quedó camuflada entre las de decenas de estudiantes con el brazo en alto que acudieron a aquella protesta contra el lehendakari en un momento de máxima tensión por su plan independentista.

Pero solo año y medio después, en junio de 2005, Antonio Duarte volvió a participar en otra protesta similar. Esta vez fue en su facultad, la de Ciencias Políticas de Granada, y contra Manuel Chaves, que acudió a un acto de Jueces por la Democracia en compañía de la entonces consejera granadina María José López. En los pasillos del centro, el joven (que ya estaba relacionado con Nuevas Generaciones del PP) lanzó desde lejos sonoros insultos al presidente andaluz, que avanzaba rodeado de periodistas y cámaras. Podría haber quedado ahí el asunto, pero el propio Chaves optó por acercarse a hablar con el joven e instarle a actuar con más sentido común: "La cabeza está para pensar, no para insultar". En aquel rifirrafe Duarte fue retratado en primer plano junto a Chaves y su imagen llenó los informativos.

En una conversación mantenida con este periódico esta semana, el dirigente local del PP asegura que sigue teniendo la misma opinión de Chaves. "El tiempo me ha dado la razón" -dijo Duarte en referencia al juicio de los ERE-, "pero ahora no se lo diría a la cara, escribiría un artículo de opinión".

Aunque sostiene que aquellos episodios no han sido un lastre para su carrera en el PP, sí lamenta la proyección que tuvieron (sobre todo el asunto de Chaves) porque, a su juicio, fue "una cacería política de un chaval de 21 años".

De las críticas recibidas ahora por su intento de censura a una obra teatral no se queja: "Yo digo lo que pienso y a todo el mundo no se le puede caer bien". Asegura que en estos momentos, en los que ya se considera un político "maduro", sus críticas a Alberto San Juan y la obra teatral han sido con pleno convencimiento y "consciente de lo que iba a ocurrir".

De esto no se arrepiente nada y dice estar plenamente seguro, porque esta vez sí ha expresado sus pensamientos "con moderación y elegancia".

Ante las críticas que le han llovido estos días por el intento de censura (él lo plantea como el uso de dinero público para fomentar una forma de cultura determinada que no comparte por la ideología política), el presidente local del PP asegura que cuenta con el apoyo total de su partido, donde dice no haber encontrado voz disonante alguna, ni siquiera a título personal. "Si no hubiera tenido su respaldo (del PP) no lo habría sacado" (en alusión a la obra de San Juan) , aseguró el edil de Pinos Puente. Los dirigentes provinciales del PP en realidad no se han pronunciado públicamente al respecto. Sus portavoces consideran que se trata de un "asunto local" en el que prefieren no posicionarse ni a favor ni en contra.