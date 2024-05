Una investigación de la UGR aborda una realidad social: imitar los deseos ajenos en lugar de tener unos propios

El departamento de Filosofía de la Universidad de Granada ha realizado un estudio filosófico que debate sobre la cuestión de los deseos propios, pues este afirma que las personas tendemos a idealizar los sueños de personas ajenas en vez de cumplir los nuestros. El profesor Agustín Moreno Fernández, perteneciente al Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada, ha llevado a cabo aportaciones que tienen implicaciones en los ámbitos de la educación y la publicidad, entre otros.

La investigación aborda la compleja cuestión de “en qué consiste el yo”, sobre la cual Moreno teoriza en base a las aportaciones principales de la teoría del deseo mimético de René Girard y su psicología interindividual, desarrollada y sistematizada por Jean-Michel Oughourlian. Estas afirman que “hemos de concebir al yo, no como dueño de sus deseos, sino como resultado continuado de la imitación de los demás como modelos de deseo”.Para el docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR, “el deseo no sería lineal, sino triangular; no seríamos poseedores de deseos originales, sino imitadores de deseos ajenos, de los que nos vamos apropiando a través de otras personas, grupos sociales, contextos culturales o medios de comunicación”. Detrás de todas estas “mentiras románticas”, según el artículo, estaría la ocultación del ejercicio continuo de la imitación de los demás que, con frecuencia, se convierte en problemático “en una dinámica de mala reciprocidad (celos, envidia, rivalidad, violencia), por los mismos objetos de deseo (cosas, cargos, poder, estatus, personas en triángulos amorosos)”, expone el investigador.

Relaciones sociales

La educación, la industria de la publicidad y las relaciones sociales y personales en general reciben impacto de tales disertaciones. Según añade Agustín Moreno, "el yo no puede comprenderse en su génesis y desarrollo sino en continua interacción y remodelación en las relaciones con los demás. Y, en este sentido, incluso la intimidad de los deseos estaría atravesada por los deseos de los demás y la influencia social y cultural. Aun así podemos tener margen para una humilde libertad, tomando conciencia de ello y de cuáles son nuestros modelos de deseo”

El artículo, que ha sido publicado en la revista Pensamiento, es defendido por el profesor de la UGR, quién dice que “sea cual sea la manera de abordar este tipo de problemas, ha de llevarse a cabo evitando reduccionismos disciplinares o dogmáticos de cualquier tipo, reconociendo la dimensión irreductible del misterio de la subjetividad humana, así como de su complejidad. Un misterio unido a otros misterios, como el de la vida y el del cosmos, en los que nos descubrimos como seres autoconscientes y nos seguimos preguntando qué o quiénes somos, dentro de una pregunta filosófica fundamental y universal más amplia: ¿qué es el ser humano?”.