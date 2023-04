Los cinco investigadores "excelentes" que han estudiado en Granada y que han sido becados por La Caixa

Un total de cinco investigadores que han desarrollado parte de su formación en Granada han sido becados por la Fundación La Caixa para continuar con sus carreras investigadoras. Se trata de Francisco Javier Pérez Invernón, Cayetano Jesús Galera Martínez, Niccolo Tassi, Pablo Iáñez Picazo y Tamar Mesablishvili. Pérez Invernón, natural de Málaga, forma parte de los seleccionados en el programa de posdoctorado Junior Leader, mientras que el resto de los investigadores forman parte del programa de doctorado INPhINIT, indica la Fundación a través de un comunicado. Las becas se concedieron el pasado mes de marzo en un acto celebrado en Barcelona.

En la misma nota se reseña que La Caixa ha otorgado 105 nuevas becas de doctorado y posdoctorado a "investigadores excelentes para que realicen sus proyectos en universidades y centros de investigación de España y Portugal". Las becas "persiguen el doble objetivo de apoyar a jóvenes talentos para que realicen sus investigaciones en España o Portugal y de atraer a investigadores extranjeros a estos países", indica la Fundación.

Los investigadores

Francisco Javier Pérez Invernón nació en Málaga en 1989. Se graduó en Física por la Universidad de Granada en 2013 y realizó un máster en Física de Sistemas Complejos en 2014. Asimismo, obtuvo un doctorado en Electricidad Atmosférica en el CSIC en 2018, y recibió la prestigiosa beca posdoctoral AvH en el Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt para realizar su propio proyecto de investigación, que lleva por título Impact of atmospheric electricity and fire in climate. Desde septiembre de 2022, es becario Junior Leader de la Fundación la Caixa en el CSIC.

Cayetano Jesús Galera nació en Almería en 1999. Es graduado en Bioquímica. Fue investigador en oncología en el Centro de Genómica e Investigaciones Oncológicas, el GENYO, ubicado en el PTS y en el que participan Pfizer la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía). Actualmente investiga en el Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO).

Niccolo Tassi nació en Roma (Italia) en 1997. Actualmente, es estudiante de doctorado en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Granada, bajo la supervisión del profesor José Cañizo, y trabaja en el análisis de ecuaciones diferenciales parciales no locales y sus aplicaciones en biología. Sus principales áreas de interés como investigador son la teoría cinética, las PDE y el modelado y las aplicaciones matemáticas.

Pablo Iáñez nació en Granada en 1995. Es bioinformático y científico de datos. Graduado en Bioquímica por la Universidad de Granada, cuenta con un máster en Bioinformática por la Københavns Universitet.

El granadino ha estudiado análisis e integración de datos multiómicos unicelulares en el Laboratorio de Genómica de Sistemas Celulares de Elisabetta Mereu, del Institut Josep Carreras. También es miembro activo del consorcio Human Cell Atlas, donde colabora en la creación del primer atlas de cromatina abierta de resolución unicelular del páncreas.

Tamar Mesablishvili nació en Rustavi (Georgia) en 1997. Obtuvo un grado y un máster en Matemáticas en 2019 y 2022, respectivamente, por la Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Entre 2020 y 2022, trabajó en el Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics (VIAM). De 2022 a 2025, realizará un doctorado en la Universidad de Granada gracias a la beca de doctorado INPhINIT.