Dos investigadores de la UGR consiguen las becas Leonardo de la Fundación BBVA

La convocatoria de Becas Leonardo a investigadores y creadores culturales de la Fundación BBVA ha concedido en su edición 2023 dos de sus becas a sendos científicos de la Universidad de Granada. Ambos contarán ahora con 40.000 euros para desarrollar su investigación en un máximo de 18 meses.

Los investigadores de la UGR que han conseguido las becas son Gloria Román Ruiz, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva Incorporación en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras, y Pedro Jesús García Moreno, profesor titular del Departamento de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias.

El proyecto de Román Ruiz, dotado con 32.000 euros, está incluido en el apartado Humanidades –en las que se han otorgado seis becas en esta edición– , y lleva por título Los niños de Franco. Miserias y estrategias cotidianas de una infancia en dictadura (1939-1952).

Por su parte, el proyecto de García Moreno ha conseguido la beca en el apartado de Ingenierías –de la que también se han otorgado solo seis becas para toda España– y lleva por nombre Diseño de nuevas interfaces para mejorar la estabilidad oxidativa y bioaccesibilidad de emulsiones y cápsulas ( Design of novel interfaces to control lipid oxidation and bioaccessibility in wet and dry emulsions, por su nombre original en inglés).