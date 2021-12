"No se trata de izquierda o derecha, es progreso o retraso" en Andalucía, dice Juan Espadas

"El socialismo andaluz está a tope". Así comenzó esta mañana su intervención el candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, durante el congreso provincia de Granada que esta tarde encumbrará a José Entrena a su segundo mandato como secretario general del partido en la provincia. "No me voy a ir de Granada hasta saber el apoyo del partido a Pepe, que seguro que va a superar el 84 y el 90%" de los sufragios con los que se saldaron el sábado las candidaturas en los cónclaves de Almería y Jaén.

Espadas mandó un mensaje de "confianza y energía" a la militancia de Granada "porque la vamos a necesitar" y "porque el partido nos necesita" para el reto de volver a gobernar la Junta, dijo. "Andalucía nos necesita y estos congresos van más allá de la unidad, de la unidad del socialismo en España y del PSOE de Andalucía, cuyo proyecto más importante es ganar las próximas elecciones andaluzas", exclamó el dirigente sevillano.

Tras recordar a su "mentor", Manuel Pezzi, y destacar la presencia en su ejecutiva del alcalde de Maracena, Noel López, calificó su relación con Granada como "una luna de miel". "Estrenarse como secretario general y recuperar la alcaldía de Granada en unos días fue empezar de dulce. Poner a Cuenca en el lugar donde los granadinos decidieron que tenia que estar", añadió Espadas, para quien este hecho permite "comparar" con el trabajo "que hacen unos y otros" y dar "argumentos". Asimismo destacó que "Pepe Entrena no es solo un hombre tranquilo capaz de llegar a acuerdos, es una alianza estable y permanente en el tiempo con Granada. De él dijo que "cada mañana a ACUAES para preguntar por la próxima licitación de Rules" para llamar la atención sobre su trabajo.

Espadas abogó por unir todas las provincias porque "Andalucía solo es una", y "esa es la fuerza es la que nos va a llevar a retomar la confianza de los andaluces", afirmó el candidato socialista. "Cuando nos unimos no sumamos, multiplicamos, y somos imparables", sentenció.

Apelando al espíritu del 4 de diciembre de 1977, Espadas reivindicó los logros conseguidos desde que se consiguió el estatuto de autonomía, y la "ausencia absoluta de agenda política de la derecha en Andalucía. Por eso ha dicho que en los últimos meses han aprovechado "para desenmascarar a la derecha" que ahora gobierna en la comunidad, poniendo como ejemplo su actitud frente a la aprobación de los presupuestos de la comunidad, donde según Espadas, tendieron la mano "por encima de estrategias partidistas".

"Dijimos que lo importante es la gente y para ver si el gobierno de la derecha era capaz de cambiar", dijo el dirigente, que puso como ejemplo la propuesta para "garantizar" los puestos de los sanitarios de refuerzo Covid "y el resultado fueron 8.000 sanitarios a la calle". Y como eso, según Espadas, la respuesta a la inversión en FP dirigida a la enseñanza privada o la renuncia a "123 millones de euros para ampliar la oferta publica de plazas" en educación para edades entre 0 y 3 años.

"Espero que estemos a la altura del referéndum de autonomía, del 4 de diciembre, y que no venga nadie aquí de una fuerza de extrema derecha que nos diga a los andaluces que no podemos. No es izquierda o derecha. Es progreso o retraso. Y Andalucía no necesita mas posición de retraso", concluyó Espadas.