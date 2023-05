Sigue la jornada electoral al Rectorado de la Universidad de Granada: El 20% de los electores ya ha votado

Prácticamente el 20% de la comunidad universitaria había ejercido su derecho al voto a las doce de la mañana de este martes 16 de mayo, día señalado para elegir al próximo rector o rectora de la Universidad de Granada de entre los candidatos, los catedráticos Francisca López Torrecillas, Pedro Antonio García y Pedro Mercado. Están llamados a las urnas (que en esta ocasión son virtuales, todo el proceso es telemático) 57.616 electores, entre estudiantado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios. Cada uno de los tres colectivos tiene un peso específico en la elección, que se rige por voto ponderado. Los docentes se llevan el 63% de la tarta, el estudiantado el 25% y el personal de administración y servicios el 12% restante.

A las puertas de la Facultad de Derecho Lucía y Andrea apuran un café a media mañana. Ninguna de las dos ha votado. Las dos se comprometen a hacerlo antes de que expire el plazo, las siete de la tarde. A esa hora se cerrará la urna digital que se creó en la jornada previa. Las dos estudiantes aseguran que han tenido acceso un resumen de las propuestas de los tres candidatos. "Lo han mandado por el grupo", aclara Andrea, que destaca como su compañera, que las tres opciones han tenido en cuenta al estudiantado. Lucía tiene previsto leer este extracto de propuestas antes de votar. Las dos reconocen que no sabían que el voto era ponderado.

En Derecho, a las doce de la mañana, votó el candidato a rector Pedro Mercado. Tras completar el proceso manifestó sentirse "satisfecho por el trabajo realizado" durante la campaña electoral, que comenzó el pasado día 28 de abrir. En Ciencias Pedro Antonio García cumple con el rito de depositar la papeleta virtual en su despacho. "Pinta bien", asegura sobre sus opciones de llegar al Rectorado. La primera en votar ha sido la catedrática de Psicología Francisca López Torrecillas, también en su despacho.

A la entrada de la Facultad de Ciencias un grupo de estudiantes de Estadística comentan la jornada. Ni Paula ni Olga han votado. "Ni me he enterado", afirma la primera, que reseña que ha visto los carteles de los candidatos pero que objeta que "no sé lo que me van a dar". Tampoco ha leído el programa electoral. A su lado, José Luis, también de segundo de Estadística, cuenta que sí ha votado "por cachondeo" y considera que su opción es "dentro de lo malo, lo bueno". Aunque las papeletas son virtuales, también se puede elegir en blanco o nulo. Olga, la tercera estudiante de este corrillo, cuenta que "ni me he interesado por el tema, no van a hacer cambios, las clases van a ser iguales, los precios van a ser iguales...".

Tradicionalmente el sector estudiantil es el que en menor proporción se acerca a las urnas en estos comicios, los primeros que se rigen por la recién aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que implica que el próximo rector de la UGR cumplirá un único mandato de seis años al frente de la institución. Sucederá a Pilar Aranda. La catedrática de Fisiología ha completado dos mandatos de cuatro años cada uno como máxima responsable de la Universidad.