9 de cada 10 jóvenes están dispuestos a moverse para trabajar en el extranjero

El dato asusta, pero da buena cuenta de la situación y de la mentalidad de unos jóvenes que han estudiado durante los años más acuciantes de la crisis económica, y que tienen claro que harán lo que sea para comenzar a trabajar, aunque eso suponga poner kilómetros de distancia. El 91% de los jóvenes granadinos se iría a trabajar a otro país que no sea España.

Estos nueve de cada diez recién graduados no tienen duda y saben que el futuro está ahí fuera. La gran mayoría cree que quizá en la ciudad en la que han realizado sus estudios superiores no se dan las oportunidades necesarias para iniciar su andadura en el mercado laboral, por lo que la opción de salir al extranjero, a lo que se le añade el mejor dominio de los granadinos de diferentes idiomas y las ofertas que llegan desde otras fronteras, es una posibilidad más que viable para estos jóvenes.

La multinacional es la opción más elegida como trabajo ideal, con un 43%

Así lo destacó ayer un estudio realizado por Círculo Formación, consultora especializada en formación y estudios de postgrado, a una muestra de más de 430 jóvenes entre todos los asistentes a la Feria de Estudios de Postgrado FIEP 2018 en la ciudad.

Sin embargo, pese a la unanimidad de esta opinión, los jóvenes granadinos no tienen tan claro en que tipo de empresa trabajarían una vez tomada la decisión de salir. A la mayoría de los granadinos, un 43%, les gustaría trabajar cuando finalicen su máster universitario en una multinacional, mientras que un 20% tiene previsto crear su propia empresa, y otro 20%, opositar. El restante 17% aún no lo tiene claro y no se posiciona, pero si que remarcan que no le gustaría entrar en las listas del paro.

El montante económico de su primer empleo es otro de los aspectos en el que las opiniones granadinas son más dispares. Algunos consideran que con vivir sin lujos de su primer trabajo es suficiente para empezar, mientras que otros consideran que por su formación y su cualificación merecen un sueldo digno de altos directivos. Sin embargo, una opinión parece clara: el 66% de los granadinos no realizaría su primer trabajo por menos de 20.000 euros anuales, es decir, un sueldo de unos 1.425 euros al mes, sin añadir impuestos.

De ese 66%, el 29% cree que con ese sueldo de 20.000 euros al año sería suficiente, otro 20% se conformaría con un sueldo bruto al año de 25.000 euros (unos 1.780 euros brutos al mes), y un 17% no estaría dispuesto a trabajar por menos de 30.000 euros brutos al año, lo que supone un salario mensual de más de 2.000 euros.

Lo que queda claro es que el talento formado no tiene miedo en 'fugarse' a otro país a buscar lo que creen que aquí no van a conseguir.