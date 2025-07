Últimas horas para la entrega del hijo de Juana Rivas: la ministra visita Maracena y petición de amparo urgente al Constitucional

La defensa de Juana Rivas ha pedido amparo al Tribunal Constitucional para solicitar que se adopten medidas cautelares para evitar que su hijo menor, Daniel, de once años, sea entregado a su padre, Francesco Arcuri, este martes, tal como ordenó el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada la pasada semana. Los abogados de la madre de Maracena han pedido amparo para el menor aludiendo que concurren circunstancias excepcionales, tras haber mostrado el niño su deseo de no irse a Italia con su padre. De hecho este pasado fin de semana acudió con su hermano Gabriel al Juzgado de Guardia para pedir protección y reclamar su derecho a ser escuchado, aunque la titular del juzgado determinó que no ve indicios de delito y que ha de seguir el procedimiento de entrega.

Por lo tanto, todo depende de la decisión que adopte la sala de guardia el Tribunal Constitucional, que debería resolver con urgencia, pues el tiempo corre y apenas faltan unas horas para que el Daniel sea entregado a su padre.

Los abogados de Juana Rivas insisten en que debería suspenderse la entrega del niño hasta que la justicia italiana resuelva la denuncia de malos tratos que hay contra Francesco Arcuri, hechos que serán juzgados por la vía penal el próximo 18 de septiembre.

Reunión con la ministra

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajó en la mañana de este lunes hasta Maracena para mantener una encuentro con Daniel y Gabriel Arcuri Rivas, hijos de Juana Rivas, así como con el alcalde de la localidad, Carlos Porcel, y responsables de los servicios sociales municipales. Tras casi una hora y media que duró el encuentro, la ministra señaló que Daniel le ha transmitido "su angustia y su deseo de quedarse en España" y pidió que el niño "sea escuchado" por la Justicia.

La ministra también ha mantenido un encuentro con el alcalde de la localidad, así como con los responsables de los servicios sociales municipales responsables del informe del menor que recomiendan que el niño permanezca con su madre.

Si el Constitucional no determina nada en contrario, este martes, a las 10:00 horas, Juana Rivas deberá entregar a Daniel, su hijo pequeño, a Francesco Arcuri, padre y exmarido respectivamente, para que regrese con él a Italia, según lo dictaminó la pasada semana el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada. Ante esta situación, la ministra de Juventud e infancia comunicó que el pasado viernes que había recibido "durísima" carta de Daniel pidiendo ayuda porque no quiere volver a Italia con su padre "porque tiene miedo y se siente aterrorizado", según palabras de la propia Sira Rego.

Tras recibir esta misiva, el Ministerio que dirige Sira Rego preparó una comunicación dirigida a la Fiscalía General del Estado para "hacer todo lo posible para hacer cumplir los derechos de Daniel". En dicho escrito, en el que el Ministerio mostró su disposición a trabajar para proteger los derechos de Daniel, se hizo constar que "hay una legislación internacional y hay una legislación que garantiza los derechos de la infancia y que garantiza el interés superior del menor, una legislación que dice que los niños tienen derecho a ser escuchados".

El hijo menor de la expareja permanece con Rivas en España desde las pasadas Navidades después de que el Juzgado de Instrucción 4, que escuchó a Daniel el 7 de enero, estableciera una medida cautelar de protección a su favor e impidiera la vuelta a Italia con el padre. Ahora, otro tribunal ha determinado el regreso al país transalpino del joven.

El mismo Juzgado de Primera Instancia ya ratificó, junto a la Corte de Apelación de Cagliari (Italia que la custodia la tiene el padre, una decisión contra la que la defensa de Rivas ya presentó un recurso, planteando debatir la conveniencia de entregar ahora a Daniel a su padre, que será juzgado en septiembre por presunto maltrato.