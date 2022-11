A juicio en Granada por disparar con un revólver y herir a un hombre

La Fiscalía de Granada pide ocho años y nueve meses de prisión para un joven acusado de intentar matar a un hombre, al que se acercó desde un coche para dispararle a corta distancia con un revólver.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público los hechos se remontan a la medianoche del 17 de diciembre de 2019 cuando la víctima estaba en la puerta de su vivienda ubicada en la calle Menéndez Pelayo de Atarfe. Vio entonces pasar al acusado, que tenía 18 años y antecedentes por conducción temeraria, y que iba en el asiento del copiloto de un vehículo de dio la vuelta al final de la calle y regresó para parar a la altura de la víctima.

El procesado le preguntó entonces a la víctima si se estaba riendo de él y "con claro propósito de acabar con su vida", según la Fiscalía, se acercó a una distancia inferior a los dos metros, sacó un revólver y disparó desde la ventanilla del vehículo antes de huir.

El disparo alcanzó a la víctima en el brazo y le causó heridas que podrían haberle provocado la muerte, según la Fiscalía, que destaca que el disparo le dejó una fractura abierta de codo por la que tuvo que ser intervenido y de la que tardó más de 200 días en curar.

En el escenario no se encontraron restos del disparo, porque un revólver no deja casquillo, pero el procesado no tenía licencia para usar ningún tipo de armas.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas y ha solicitado para el procesado una condena a ocho años y nueve meses de prisión. Ha pedido además el pago a la víctima de 15.107 euros en concepto de indemnización por las secuelas.

El acusado será juzgado por estos hechos el próximo 17 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.