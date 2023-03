A juicio en Granada por explotar a una empresa para cumplir con un pedido de China

La Audiencia de Granada juzgará la próxima semana a los dos responsables de una empresa de excavaciones y movimientos de tierra de Albacete acusados de contratar a una firma de Granada que trabajó con maquinaria propia y hasta pagando su gasolina para atender un encargo de China por el que nunca cobraron.

Los acusados, de 75 y 60 años, se enfrentan a una petición de cuatro años y medio de prisión como responsables de un delito de estafa después de contratar a una empresa de excavaciones de Granada a la que dejaron un pufo de casi 138.000 euros.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, los acusados eran accionistas y máximos responsables de una empresa con cantera propia en Elche de la Sierra (Albacete) y un contrato con una empresa de China para suministrarles mármol.

Contrataron entonces a la firma de Granada, que tenía maquinaria pesada, para que reforzase el trabajo en Albacete y poder así atender el pedido pendiente, para lo que aparentaron una solvencia y unas condiciones "idóneas" que no eran reales.

Pese a que los dos acusados sabían que no iban a pagar a la empresa de Granada, se aprovecharon de ellos y de su maquinaria durante tres meses en los que la firma perjudicada no solo no cobró, sino que tuvo que pagar la gasolina, subrogar a los trabajadores y afrontar un plan de trabajo con maquinaria obsoleta.

Los anticipos, averías, pago de materiales y de combustible generó un pufo en la empresa de Granada, que dio por terminado el contrato a los tres meses.

Los dos acusados serán juzgados por estos hechos el próximo 14 de marzo en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.