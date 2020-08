A juicio el asesinato de Nuria, muerta en su casa de Maracena (Granada) tras recibir 20 cuchilladas de su exmarido

Tras la reciente notificación de la sentencia de divorcio, Nuria tenía previsto abandonar su casa de Maracena en octubre de 2018, pero no tuvo tiempo. El que fue su esposo durante 12 años no lo permitió y una mañana de finales de septiembre cosió su cuerpo a cuchilladas en la misma cocina del domicilio donde un rato antes había dado el desayuno al hijo común para ir al colegio. Llega la hora del juicio para José Manuel G. C., que se enfrentará al veredicto de un jurado popular y a la petición fiscal de 25 años de prisión por el delito de asesinato con agravantes.

Como un lamentable aniversario de aquel trágico episodio de violencia machista ocurrido en el municipio granadino, pero que dolió e indignó a la sociedad en toda España, el juicio para el presunto asesino de Nuria (de 39 años el día de su muerte) se ha fijado para que comience el 21 de septiembre próximo en la Audiencia Provincial de Granada.

El escrito provisional de la Fiscalía aclara una serie de detalles sobre este crimen machista que resultan reveladores a la hora de establecer el posible alcance penal del delito. Según establece la autopsia, la mujer fue víctima de 20 puñaladas asestadas por todo su cuerpo con dos cuchillos de cocina, uno de 10 centímetros de largo que, al romperse, fue reemplezado por otro del doble de tamaño y con el que José Manuel terminó con la vida de su exmujer.

Ambos tenían un hijo de 11 años en aquel momento que aquel día estaba en clase cuando se desarrollaron los hechos en su casa. La Fiscalía pide para el padre la pérdida de la patria potestad y la prohibición para acercarse a menos de 500 metros o comunicarse con él durante 30 años.

El Ministerio Público sostiene que el presunto autor de la muerte de esta mujer de Maracena ha cometido un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y discriminación de género.

"El acusado, por lo prolongado de su acción por el número de cuchilladas asestadas, un total de 20, pretendió incrementar de forma intencionada el dolor y sufrimiento de la fallecida", expone la acusación, que también incide en el "desprecio por la condición de mujer de Nuria". En alusión a esto último, el escrito menciona insultos y amenazas "premonitorias" que el acusado habría lanzado a su mujer meses atrás. "(...) Esto no va a terminar bien, mala madre, como me salga la vena de mi padre..."

La familia de la víctima denunció después del crimen, que Nuria había tratado de denunciar esas amenazas en diversas ocasiones, pero que sus intentos nunca fructificaron por no dar el perfil, a juicio de los investigadores, según las palabras del padre de la mujer.

La pareja, casada en el año 2006 y con una diferencia de edad de diez años (él tenía 49 años en el momento de los hechos), acababa de obtener el divorcio, que establecía el inminente desalojo de la casa de Maracena por parte de la mujer y la custodio compartida del hijo en común.

Según el relato de hechos del escrito de acusación de la Fiscalía, la mañana de 25 de septiembre, cuando José Manuel volvió a la casa, después de acompañar a su hijo al colegio, coincidió allí con Nuria y comenzó entre ellos una discusión inicialmente por motivos económicos. "Aprovechándose de la circunstancia de estar ambos solos en el domicilio y actuando de forma súbita y repentina, el acusado cogió un cuchillo de cocina de 10,3 centímetros de largo de hoja y comenzó a acuchillarla de forma repetida para acabar con su vida, sin posibilidad de defensa por parte de Nuria" y sin que ésta pudiera pedir ayuda o socorro.

Aquel día fueron varios clientes de un bar cercano quienes avisaron a la Guardia Civil por los ruidos que habían escuchado. Los agentes se encontraron al llegar el cuerpo sin vida de la mujer y a su agresor junto a ella.

El acusado, según el escrito, habría dado a la mujer en total "20 puñaladas en cuello, tórax, abdomen y extremidades". Al final, las heridas más mortales fueron las que afectaron al corazón y el pulmón de la víctima.

Desde aquel día, el autor del crimen permanece en prisión a la espera del juicio que comenzará dos años después de los hechos y del que se encarga la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, con jurado popular, que tendrá que dictar un veredicto contra el único acusado de la muerte de Nuria.