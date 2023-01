El juicio por el caso audioguías de la Alhambra entra en la recta final

El juicio que acoge la Audiencia de Granada por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y gestión del servicio de audioguías de la Alhambra afronta desde este lunes su recta final, con el final de las pruebas periciales y la fase de conclusiones e informes los siguientes días.Esta causa, en la que se investigan delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, sienta desde el pasado 9 de enero en el banquillo a parte de la excúpula del monumento nazarí, entre ellos la que fuera directora del patronato público que lo gestiona, María del Mar Villafranca, y al administrador único de la empresa adjudicataria del servicio investigado, Stendhal Museum Solutions. La Fiscalía ha solicitado de forma provisional una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que fue secretaria general del patronato, y diez años de prisión para el empresario encausado, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros.El cuarto de los procesados es el que fuera jefe de contabilidad del patronato nazarí, quien está únicamente acusado por la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular.Este lunes 23 está previsto que concluyan las pruebas periciales con la comparecencia prevista de cuatro personas, mientras que los días 24 y 25 siguientes han sido reservados para la fase de conclusiones definitivas e informes finales, cuando también los cuatro acusados tendrán la oportunidad de ejercer si lo desean su derecho a la última palabra.En el arranque de la vista, la exdirectora del que históricamente ha sido el monumento más visitado de España declaró que siempre había actuado movida por el interés público, que nunca pensó ir en contra de la legalidad, que no tuvo intención de beneficiar a la adjudicataria de las audioguías, y que se debía a lo ordenado por el patronato con arreglo a un plan de pagos y un acuerdo de compensación de las deudas que la empresa contrajo.Por su parte, el empresario investigado mantuvo en su declaración que su firma Stendhal Museum Solutions llegó a tener "problemas de tesorería" y que el patronato del monumento nazarí les pagaba "fatal, siempre mal y tarde".Según el escrito de la Fiscalía, la empresa Stendhal habría causado un perjuicio económico a la Alhambra como consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías, con la "anuencia y connivencia" de Villafrancia y la exsecretaria general, de más de 1,25 millones de euros, partiendo de la contabilidad de la propia mercantil y no de los datos reales de ventas.Además, de acuerdo a la acusación pública, entre 2007 y 2011 el administrador de la mercantil habría llevado a cabo la "sustracción" de la recaudación obtenida en el desarrollo del contrato suscrito con el monumento "ocultándola en la contabilidad de su empresa", con unos precios de alquiler "diferentes a los establecidos", por lo que se enfrenta además a un delito de blanqueo de capitales.La recta final juicio, fijado para un total de once sesiones, ha coincido esta pasada semana con la condena por parte del Tribunal de Cuentas a Villafranca al pago de 404.265 euros como "responsable contable directa" tras una demanda de la Junta relativa a dos contratos del monumento, entre ellos el del servicio de audioguías; una sentencia que la exdirectora del monumento tiene previsto recurrir.