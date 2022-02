El jurado del juicio en Granada por el asesinato de Alfacar recibe un nuevo texto para emitir el veredicto

El jurado popular encargado de juzgar a un hombre acusado de matar a un vecino de un disparo a bocajarro en Alfacar ha recibido este domingo un nuevo veredicto, un texto que modifica el texto con el que han trabajado desde el viernes para declararlo culpable o no culpable.

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada había convocado para las 11:00 horas de este domingo a las partes de la causa para que el jurado popular diera lectura a su veredicto. Sin embargo, y según han informado a Efe fuentes del caso, la presidenta de la sala ha decidido modificar el texto del objeto para evitar posibles contradicciones y ha entregado otro sobre el que decidir si D. L. C. C. es culpable o no culpable.

Los hechos se remontan a las 12:30 horas del 10 de marzo del 2020 cuando el procesado estaba en el Paraje La Umbría del Molino, una zona de Alfacar que según la Fiscalía consideraba suya, y empezó una discusión con la víctima. Sacó después una pistola que llevaba escondida y para la que no tenía licencia y mató a la víctima de un disparo a bocajarro.

En el arranque del juicio, el procesado describió una escena diferente a la narrada por la Fiscalía y aseguró que iba acompañado de un amigo que fue atacado por la víctima, que le amenazó armado con un hacha, un machete y un palo.

La Fiscalía ha contemplado la opción de un homicidio, en vez de asesinato, lo que reduciría la petición de condena de los 20 años del escrito inicial a una condena a 15 años de prisión.

La defensa del procesado, que ejerce el abogado Pablo Luna, ha vuelto a pedir la libre absolución al considerar que el acusado actuó en legítima defensa, a lo que ha sumado la atenuante de "miedo insuperable"